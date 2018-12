Au participat la turneul FCSB Winter Friendship

La competiție au fost prezente opt formații, împărțite în două grupe valorice. CSȘ LPS Bihorul a făcut parte din prima grupă valorică, alături de cele mai puternice echipe bucureștene la această categoie de vârstă: FCSB, Dinamio, New Stars Football (antrenori Sorin Ghionea, Petre Marin). În grupa secundă au jucat FCSB II, Dinamo 2 și Cautis Ilie Oană. S-a jucat în două reprize a câte 25 de minute și nu s-au întocmit clasamente.

Rezultate înregistrate în prima grupă: CSȘ LPS Bihorul – FCSB 1-4, FCSB – Dinamo 3-1, CSȘ LPS Bihorul – New Stars Football 0-4, FCSB – New Stars Football 3-1, CSȘ LPS Bihorul – Dinamo 0-3, New Stars Football – Dinamo 0-1. „Am pierdut la scoruri exagerate, din cauza unor numeroase greșeli individuale. Oricum, scorurile nu au contat”, a afirmat antrenorul Lucian Stance. Micii fotbaliști orădeni au participat, spre încântarea lor, la antrenamentul echipei de seniori FCSB.

Lotul echipei CSȘ LPS Bihorul a fost următorul: Alexandru Matei Popa, David Casian Dumea, Raul Adrian Antoci, Patrick Alexandru Bundea, Darius Ioan Pereș, David Ioan Mărcuțiu, Rareș Catrișcău, David Florin Maghiar, Denis George Cociuba, Cătălin Denis Romocian, Cristian Robert Zemplenyi, Mihai Alex Hadadea, Mario Andrei Herlaș, Rareș Ioan Ciuclea, Andrei Naghi, Alex Matei.