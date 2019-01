Au prevenit de peste 500 de ori

La capitolul prevenirea criminalitatii si a victimizarii populatiei, Bihorul poate se afla in topul judetelor din tara.

Toata lumea ii stie

Angajatii de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii al Politiei Bihor sunt, cu siguranta cei mai cunoscuti politisti din Bihor. Prin natura muncii lor, ei bat de peste 10 ani judetul in lung si in lat, intrand in comunitati de persoane vulnerabile, care fie risca sa devina victime, fie prezinta risc de delicventa.

Politistii acestui compartiment specializat au incercat si anul trecut sa reduca potențialul criminogen, dar si cauzele și condițiile care generează sau favorizează infracționalitatea, informand populaţia cu privire la măsurile antivictimale care trebuie respectate pentru prevenirea fenomenul infracţional.

La 10.000 de oameni

În cifre, in anul ce a trecut, cei de la Prevnire au executat 336 de activități preventive în unitățile de învățământ din județul Bihor, delincvența juvenilă și victimizarea minorilor fiind domenii considerate de ei prioritate națională. Tot anul trecut, politistii de la Analiza si Prevenire au încheiat 31 de protocoale de colaborare cu alte instituții sau organizații nonguvernamentale si au derulat nu mai putin de 550 de activități cu caracter preventiv. La tara, polițiștii de prevenire bihoreni au desfășurat activități cu caracter preventiv în 46 de comunități rurale din județul Bihor, oferind la 10.000 de oameni tot atatea materiale cu caracter informativ – preventiv.