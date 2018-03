Au prezentat peste 200 de exponate

Ediţia din acest an a expoziţiei îi are ca protagonişti pe tinerii pasionaţi crescători din Vadu Crişului în frunte cu Sandu Puşcău, care cu sprijinul nemijlocit al Primăriei din Vadu Crisului, prin Dorel Cosma primar şi Ioan Haşaş, viceprimar şi crescător de porumbei, au reuşit organizarea unei frumoase şi interesante expoziţii. În acest an locaţia expoziţiei a fost schimbată la sala de sport, care s-a dovedit a fi o soluţie bună.

Dragostea pentru creşterea păsărilor şi animalelor se naşte de la vârste fragede. Munca depusă pentru creşterea şi promovarea raselor nu este una dintre cele mai uşoare. Pentru mulţi, dupa un timp această munca devine un hobby, care cere pasiune, timp, bani şi multe altele. Costin Dumitru,Kosa Ioan,Gavriluţ Marius, Pop Bogdan, Orban Laszlo, Ardelean Ovidiu, Mehesz G.Ioan, Kovacs Alexandru, Dubău Gavril din Vadu Crisului, Cofar Florin din Aştileu, Lasac Ioan din Aleşd, Gardan Daniel din Groşi, Turucz Răzvan din Oradea, Abrudan Raul din Birtin sunt doar câţiva dintre crescătorii care au venit cu exponate la sala de sport.

La deschiderea de sâmbătă primarul Cosma Dorel a mulţumit celor care în fiecare an fac eforturi în vederea organizării acestei expoziţii zonale la Vadu Crişului şi le-a dorit succes în activitate crescătorilor prezenţi.

Exponatele cele mai numeroase au fost: cei 130 porumbei voiajori şi ornamentali din rasele: Maria Stuart, Guşaţi, Voltaţi, King, Voiajor german, Standard, Strasser, Satinet, Uriaş Maghiar. Iepurii, au fost reprezentaţi prin câteva exemplare deosebite, printre care Uriaşul German, Fluture German, etc.

De la expoziţie n-au lipsit nici fazanii aurii şi tenebronz, rasele de găini Brahma, Orpington, Hamburg sau Cochinchina, raţe, turturele. Un stand deosebit a avut crescătorul Orban Laci din Vadu Crişului, care a prezentat păsări exotice- Gât perlat, Porumbel zebră, Inima sângerândă, Turturică diamant, Moţat australian, Aripa verde – specii provenind din Asia, Peru, Africa, America de sud, Guinea.

Organizatorii spun că într-un oraş este mult mai uşor ca să organizezi o expoziţie, din mai multe motive: ai la dispoziţie mai multe săli dintre care poţi să alegi, ai număr de crescători şi membri care ajută la organizare şi, nu în ultimul rând, poţi să te aştepţi la un număr ridicat de vizitatori.

În mediu rural, doar ambiţia crescătorilor din zonă, cu susţinerea primăriei, poate da rezultate bune în organizarea unui astfel de eveniment. Duminică la ora 14 a avut loc festivitatea de premiere. Cei mai buni crescători au fost premiaţi cu cupe şi diplome oferite de Primăria Vadu Crişului.