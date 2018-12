Au sabotat Parcul Științific și Tehnologic (PST) dorit la Universitate

Consilierii județeni PNL și-au permis, marți, să „trântească” proiectele de Hotărâri necesare pentru ca CJ Bihor și Universitatea să depună spre finanțare nerambursabilă, prin POR, Parcul prin care se dorește atragerea de inovație și cercetare, la Universitatea din Oradea. Liberalii au considerat că e cazul să profite de nevoia unei majorități calificate, de 24 de voturi, pe care coaliția PSD-UDMR-ALDE ce conduce județul nu o are. Totul, în condițiile în care Universitatea rămâne punctul nevralgic al Oradiei.

Iată, așadar, că în timp ce liderul PNL Bihor, primarul Ilie Bolojan este dispus să aloce resurse importante de la bugetul local pentru investiții în infrastructura Universității din Oradea, colegii săi de partid din plenul Consiliului Județean trântesc alte proiecte folositoare Universității, invocând motive subțiri.

L-au găsit pe acarul Păun

Bunăoară, înainte de vot, liderul grupului PNL din Consiliul Județean, Ionel Avrigeanu s-a legat de persoana desemnată de Mang pentru a conduce SRL-ul înființat pentru a administra viitorul Parc nu are experiență în gestionarea fondurilor europene. „Aați numit o persoană care nu are legătură cu proiecte pe fonduri europene, care se ocupă cu articole de pescuit și de vânătoare. Până nu înlocuiți această persoană, nu votăm niciun proiect ce are legătură cu PST. Riscați să intrați într-o fundătură”, i-a transmis Avrigeanu lui Pasztor, chit că omul la care se referă este un pesedist din Beiuș, Cosmin Sigheti.

Acesta e motivul pentru care Mang s-a simțit dator să îi răspundă lui Avrigeanu. Chit că explicațiile sale nu au avut niciun ecou în rândul liberalilor, care au votat împotrivă la fiecare dintre cele patru proiecte de Hotărâri ce vizau PST, puse pe ordinea de zi.

Mang, către liberali: „Găsiți-vă alte motive”

Ioan Mang s-a arătat convins că, de fapt, liberalii își găsesc motive nejustificate, folosite exclusiv în scopul de a bloca proiectul, de altfel unul extrem de necesar la Universitatea evitată de tot mai mulți tineri orădeni.

„Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL nu va fi cea care va conduce proiectul. Această societate doar are datoria să administreze parcul, de a întreține, de a plăti utilități, nu are legătură cu proiectul ce va fi depus. Din această cauză în ea nu este nimeni de la Universitate. Va fi o echipă de specialiști care va manageria proiectul. Echipa de management al proiectului este cu totul alta. Reprezentanții asocierii (CJ, U. Oradea, SC Parcuri Industriale Bihor SRL – n.red.) vor decide ce firme vor fi în Parc. Așadar, cine v-a spus că dl Sigheti Cosmin va gestiona 7 milioane de euro, v-a băgat într-o mare eroare. Chiar dacă e tânăr, nu înseamnă că e incapabil. Nu cred că PNL a ajuns la stadiul să considere că dacă are un om o afacere privată, este incapabil să gestioneze o clădire. Înțeleg, în schimb, că vreți să blocați una dintre cele mai importante proiecte. Politic ne faceți un mare bine, că astfel vom arăta cine ne blochează proiectele. De doi ani tot asta faceți, dar ele merg târâș-grăpiș înainte. Dacă vreți să le blocați, găsiți un alt motiv”, le-a transmis șeful PSD Bihor consilierilor județeni PNL, înainte de vot.

Fără rezultat, deoarece scorul de 18 – 15 din plen a fost insuficient, iar materialul a picat.

Se pierde timp

„Căderea acestui proiect înseamnă că riscăm să nu poată fi depus la timp”, a ținut să precizeze Mang, după deznodământul votului. De altfel, vicele CJ Bihor și rectorul Constantin Bungău țineau să iasă în public cu acest proiect, înainte de votul de marți din CJ Bihor, pentru a sublinia nevoia depunerii acestui proiect. După votul negativ din CJ Bihor, proiectul nu va putea fi depus la ADR Nord-Vest, chit că Senatul Universității a votat, la rându-i, realizarea acestui proiect, tot marți, chiar înainte de ședința de plen a Consiliului Județean.