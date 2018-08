Au trăit în mijlocul confruntărilor de la mitingul diasporei

„Îmi place să impărtășesc tuturor pasiunile mele, făcând un lucru productiv din ele. Aşa a luat naştere proiectul West Storm România, care are ca şi obiectiv monitorizarea şi prognozarea fenomenelor meteorologice severe, informarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor societăţii în domeniul meteorologiei prin diverse materiale educaţionale.Tot din pasiune sunt şi am fost voluntar în diferite proiecte precum «Gojdiştiinţa», din cadrul Fondului Ştiintescu în 2017. De altfel, plănuiesc să scriu o carte în viitorul apropiat, tot cu acelaşi scop şi subiect, dar cu mici surprize”, se autocaracteriza Alex pentru J.b. Voluntar, dar fără să poată prognoza ce se va întâmpla s-a dus Alex și la mitingul diasporei. Chiar dacă cei cu care a împărtășit imagini pe o rețea de socializare l-au întrebat ce a căutat acolo atât de tânăr, Alex spune că e decis să se implice politic, nemulțumit fiind de starea nației acum.

„Așa a aratat protestul „pașnic» din această seară. Cum ne-a apărat jandarmeria? Ne-au gazat, ne-au lovit cu tunurile cu apă și ne-au îmbrâncit fără nici un motiv, fără să fie provocati, la ordinea șefului jandarmeriei Cucoș și a t…i Carmen Dan. S-au dat cu peste 250 de grenade lacrimogene neurotoxice în mai puțin de 2 ore în toată Piața Victoriei și pe toate bulevardele laterale unde protestau pașnic copii și bătrâni. Cum doamne iartă-mă să faci așa ceva?… Leșină lumea pe capete. S-a aruncat cu substante care să ardaăpielea, iar acum la ora 22:30 s-a primit ordin de a evacua piața cu violență. Nu se poate justifica așa ceva sub nici o formă…

Vă puteți da seama ce fel de oameni ne conduc țara în momentul acesta, în care e nevoie de asemenea acțiuni și evenimente ca niște analfabeți să își dea demisia”, se întreabă retoric tânărul care a fost ars pe gât de gaze.

Nori de gaze

Tudor Frâncu este din Mizieș. A absolvit Facultatea de Arte vizuale specializarea Pictura de la Oradea, în 2001, iar acum trăiește din pictură. Artistul a povetit despre „august 10, așa cum l-am trăit eu” . Artistul spune că pe la orele 19,30, în preajma Muzeului Antipa, deși era aglomerat „ era o atmosfera chiar veselă și destinsă…Spre Guvern părea să fie ceva agitație. Nu era semnal la telefon, semnalul fiind clar bruiat! Tot timpul erau bubuituri și nori abia perceptibili ce veneau din zona opusă față de cea în care mă aflam. Rar se simțea câte o adiere de vânt ce aducea un miros ciudat”.

În jurul orelor 21, Tudor Frâncu a ajuns cam la 5-10 metri de cordonul de jandarmi. „Aici era atmosfera diferită față de ce era la Antipa. Mulțimea era mai răsfirată dar mai agitată. Se dădea cu gaz din 20 în 20 de minute. Rafala de gaze indepărta lumea, care se retrăgea spre centrul pieței până când dispărea cât de cât efectul gazelelor. Și apoi iar spre gardurile din dreptul cordonului de jandarmi. Asa s-a desfasurat povestea pana la ora intervenției finale. Erau protestatari de toate felurile. Unii nervoși, unii agresivi, unii fără nici o atitudine de războinici. Mulți pareau a fi venit doar să se agite cu jandarmii, alții erau vizibil porniți pe sloganuri și lozinci. Era greu să pui o pecete: buni-răi, protestatari-huligani, revoltați-ultrași.

„Toți bărbații în față!”

Tudor își amintește că ,ajoritatea aveau fata acoperită (inclusiv eu) din cauza tratamentului cu gaze. „Dar nu am văzut nici macar un act de violență majoră. Nici măcar atunci când porta-vocile de pe rulote instigau ca bărbatii să meargă în fața. Toți bărbații în față! Toți baărbații să vină în fața! Revoluție! Revoluție! Peste ei fraților!” Tudor Frâncu spune că se înjura și se aruncau brațele în aer, că a văzut „dubioși pusi doar pe harță și spre violență”. Când venea norul de praf oamenii se așezau în genunchi „în grupuri de 10-15 oameni strânși unii în altii, cu ochii închiși și când era mai respirabil aerul ne întorceam spre gardul despărțitor…”. A fost și un caz izolat, semnalat de bihorean în mulțime.

„Am văzut un individ mai mult decât suspect ( genul ultras) care se tot plimba de colo colo, mai vorbea cu unul altul și la sfârsit a aruncat în scutieri un flacon de un litru, un litru jumate plin de ceva lichid închis. Parea a fi ceva suc gen Pepsi… A fost singurul gest agresiv/violent pe care l-am vazut în zonă”, a mărturisit artistul.

Tudor spune că nu a știut ce semnificație au mesajele luminoase transmise de jandarmi. Se împroscau gaze după tiparul deja menționat dar parca mai intens și mai concentrat pe masura ce ne apropiam de intervenția de dupa ora 23:00. Un nor super dens a cuprins zona din fața jandarmilor, imediat a venit al doilea nor și se vedeau jandarmii trecând de grilaje. Instant a apărut masina cu tunurile de apa. … Am ajuns înspre muzeul Antipa cam 100 metri de girafa și acolo s-a creat panica. Îmbulzeală, căzături, oameni care țineau ochii închiși și intindeau mâinile să caute un sprijin. Părinți care strângeau copii la piept sau le puneau haine pe față. Ochii mă ardeau groaznic, mă uitam cu colțul ochilor… Am vazut oameni vomitând sau stând pe loc, panicați, nestiind ce se întâmplă… La început lumea era răspândită pe tot bulevardul dar apoi s-a intors și am stat cu jandarmii față în față. Jandarmii erau înjurați, scuipati și li se reproșau spargerea protestului pasnic.

Până la ora 2:30 cand am părăsit zona nimeni nu a putut pătrunde spre centrul pieței, iar oamenii încercau să vorbească cu jandarmii și le cereau explicații despre ce s-a întâmplat. Explicația lor era că preventiv au trebuit să intervină pentru că nu mai făceau față situației în unele zone. Asa ca au dat masiv cu gaze in toata lumea din piata… A doua zi, sâmbata pe 11 și a treia zi duminică pe 12 au fost iarăși proteste. Nici măcar un incident… Aceeași oameni…”, a povestit Tudor Frâncu.