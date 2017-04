Aur pentru Cătălina Ponor la Campionatul European

Cătălina Ponor a câștigat pentru a 5-a oară aurul european la bârnă și a obținut media 14.566, la Europenele găzduite de țara noastră la Cluj.

„A fost bine, un pic de emotie, dar am trecut peste. Emotiile au fost constructive si asta mi-a adus medalia de azi, nici nu mai pot sa vorbesc. Inca mai imi tremura mainile, pentru ca am muncit foarte mult, mi-am dorit medalia din tot sufletul, mi-am dorit sa mai cante inca o data imnul pentru noi romanii. Ma bucur ca am reusit, iar medalia de azi intra la acele medalii speciale, intre cele de la Atena. Dedic medalia tuturor romanilor, in special parintilor mei. Cu siguranta voi merge mai departe. Cand veti auzi din gura mea ca ma retrag, atunci ma voi retrage. Nu am spus si nici nu o voi spune. Despre Tokyo… sa o luam pas cu pas, am trecut de aceste Europene, le-am asteptat cu mult drag, si vin Mondialale. Bucuria atat a fost, cat am fost pe podium, dar acum trebuie sa ne intoarcem la munca. Azi au fost emotii constructive, pe care le-am mai avut in 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena, pentru ca atunci ma duceam cu , cum se spune, fara sa bag in seama ce e in concurs, ma bucur ca am reusit ca atunci”, a declarat Cătălina Ponor.

La aceeași probă, Larisa Iordache a urcat pe ultima treaptă a podiumului, cucerind medalia de bronz.

Tot în cadrul Campionatelor Europene individuale de la Cluj, Marian Drăgulescu a obţinut, sâmbătă, medalia de aur, doborând astfel recordul deţinut de Nadia Comăneci, chiar în prezenţa multiplei campioane a României.

România a încheiat participarea la CE de gimnastică cu patru medalii, două de aur, una de argint și una de bronz.