Autografe pe „Atlasul frumuseţii”

Mihaela Noroc are 33 de ani, este din Bucureşti şi deja este un fotograf cunoscut în toată lumea. Ultimii şase ani şi i-a petrecut călătorind pe tot globul. A fost înconjurată de mic copil de culori, tatăl ei fiind pictor. La 16 ani a descoperit arta fotografică, dar a trebuit să lucreze în diferite alte domenii, neputând să îşi asigure existenţa din fotografii. A călătorit mult în vacanţe în diferite colţuri ale lumii, doar cu un rucsac în spate, descoperind diversitatea planetei. Aşa încât, la 27 de ani, s-a decis să renunţe la viaţa obişnuită din Bucureşti, folosindu-şi toate economiile pentru călătorii şi fotografii. Aşa a apărut „Atlas of Beauty”.

Proiectul ei a devenit în timp foarte popular peste tot în lume. „Astăzi cred că sunt aceeaşi persoană obişnuită care eram cu şase ani în urmă, care iubeşte să descopere frumuseţea neobservată ce înfloreşte în fiecare femeie”, mărturiseşte Mihaela Noroc. „Mă văd ca pe o femeie normală, cu suişuri şi coborâşuri. Lucrez din greu pentru visul meu şi, din fericire, acest vis este apreciat de o largă audienţă. Dar sunt milioane de femei în lume care muncesc chiar mai mult pentru ţelurile lor, activitatea lor nepărând spectaculoasă privită dinafară”, spune artistul fotograf.

Mihaela Noroc a călătorit în peste 50 de țări, fotografiind femei din toate mediile sociale. Demersul tinerei românce a devenit faimos în întreaga lume și s-a transformat într-o carte de succes publicată în mai multe limbi. Această colecție impresionantă de portrete și povești e o pledoarie pentru demnitate, diversitate, autenticitate și mai ales pentru puterea de a accepta și descoperi frumusețea din noi și din ceilalți.

Editura Humanitas și Librăria Humanitas Oradea invită orădenii marți, 20 noiembrie, de la ora 18:30, la o întâlnire cu Mihaela Noroc, autoarea bestsellerului „Atlasul frumuseții” – „The Atlas of Beauty”. „În carte sunt multe imagini și povești care n-au apărut niciodată online. «Atlasul Frumuseții. Femeile lumii în 500 de portrete» nu e varianta tipărită a paginii de facebook, ci mult mai mult decât atât. Sunt bucuroasă că ediția românească publicată de Humanitas nu va fi o simplă traducere a celei din limba engleză. Am adăugat câteva imagini noi, am lucrat la texte, am creat o nouă copertă, și sper că albumul va avea la fel de mult succes acasă, pe cât a avut și peste hotare“, explică Mihaela Noroc.

The Atlas of Beauty e urmărit în social media de mai bine de 1,3 milioane de oameni din întreaga lume, iar albumul cu acelaşi nume e un bestseller internaţional. „M-aş bucura ca Atlasul Frumuseţii să ajungă sub cât mai mulţi brazi de Crăciun, anul acesta. Pentru că e un cadou plin de semnificaţii pentru orice vârstă, un mod special de a spune unei persoane dragi «Eşti frumoasă!»”, spune autoarea. Întâlnirea de la Oradea va fi urmată de o sesiune de autografe.