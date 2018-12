Autostrăzile României, ca un puzzle spart

Joi, la Oradea va fi semnat contractul pentru proiectarea și execuția autostrăzii A3 ce trece prin Bihor, între directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, și patronul Selina – Trameco, Beniamin Rus. Deocamdată este vorba doar despre Lotul 3, dintre granița cu Ungaria și DN 19 Oradea – Satu Mare, lung de 5,35 kilometri. Selina – Trameco a câștigat și Lotul 2 Biharia – Chiribiș (28,55 km), însă austriecii de la Strabag au contestat rezultatul în instanță.

Actul ce va fi semnat la Oradea vine într-o perioadă când atât prin țară, cât și în Ungaria se inaugurează tronsoane de autostradă, vezi cazul porțiunii de 20 de kilometri dintre Debrețin și Berretyóúijfalu, ce ar urma să fie inaugurat săptămâna viitoare. Bunăoară ieri, reprezentanții CNAIR au recepționat lucrările la un alt sector de autostradă de pe A3, între Ungheni și Ogra, dinspre Târgu Mureș înspre Cluj-Napoca. Lotul de autostradă are o lungime de 10,105 km și o valoare a contractului de 251,3 milioane de lei, fără TVA. Constructorul care a efectuat lucrările este Asocierea SC Strabag SRL – SC Straco Grup SRL. Ieri, urma ca CNAIR să inspecteze și lucrările de pe sectorul Ogra – Iernut (3,6 km), în vederea recepționării. Cele două tronsoane urmau să fie deschise circulației publice, de ieri începând, în situația în care ambele urmau să fie recepționate, transmite compania națională.

Cei 100 de kilometri promiși…

Reamintim că în cursul lunii august, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, vehicula o promisiune temerară: aceea de a pune în circulație 100 de kilometri de autostradă, până la finalul acestui an!

Iată ce declara Neaga pentru Agerpres, în august 2018: „Vi le spun, dar într-o ordine aleatorie. Mizăm pe două loturi din Câmpia-Turzii – Ogra – Târgu Mureş, loturile 1 şi 2 (recepționate sau în curs de recepționare – n.red.). Mizăm pe două loturi din Lugoj – Deva, respectiv lotul 4, unde lucrează poate singurul constructor român care „este în viaţă” şi care, poate, este cel mai bun constructor la ora actuală care lucrează pe piaţa românească şi, totodată, mizăm pe lotul 3 acolo. Constructorul (de pe lotul 3 – n.r.) a început să se mobilizeze. Au fost, să spunem, nişte neînţelegeri între Companie şi constructor, dar în final s-au rezolvat. (…) Am reuşit să îl mobilizăm pe constructorul respectiv şi credem că îşi va duce la îndeplinire misiunea, adică va termina lotul de autostradă Lugoj – Deva 3. Deci, loturile 3 şi 4 vor fi gata anul acesta.

De asemenea, vom finaliza podul peste Someş ca să putem uni nodul de la Turda, să mergem mai departe pe A3, unde avem aproape 9 km finalizaţi şi recepţionaţi, dar nu sunt în trafic, făcuţi de la Gilău la Nădăşelu. Cam astea sunt. Total, plus cele două loturi la care le-am dat drumul (loturile 3 şi 4 Sebeş-Turda – n.r.), ajungem la 100 de kilometri – 100 şi un pic”, declara la acea vreme Neaga, adăugând și cei 6,6 kilometri de autostradă urbană, ce fac legătura Capitalei cu autostrada A3 București – Ploiești.

Între timp, la finalul lunii noiembrie, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Șova, tempera promisiunile lui Neaga, limitând angajamentele la doar 60 de kilometri puși în circulație până la finalul acestui an. Tronsoanele 3 și 4 din tronsonul Lugoj – Deva, lungi de 43,3 km, ar urma să fie finalizate abia anul viitor, a arătat ministrul Șova.

Cei 60 de kilometri ai lui Șova includ cei 30 de kilometri din autostrada A10 Sebeș – Turda, cuprinși între Turda (ramificație din A3) și Aiud, dați în circulație la finalul lunii iulie. De asemenea, cei 9 kilometri de autostradă din A3, lângă Cluj, între Gilău și Nădășelu, în direcția Sălaj, deschisă în septembrie a.c.

Între timp, premierul Viorica Dăncilă i-a transmis lui Narcis Neaga că își poate face bagajele dacă nu își atinge ținta de 100 de kilometri, până la finalul acestui an. O țintă, însă, cât se poate de fantezistă.

Un senator jignit

Promotor al Autostrăzii Transilvania încă din timpul guvernării Năstase, senatorul PNL Cornel Popa a luat atitudine față de bâlbâielile guvernamentale privind kilometrii de autostradă, acum, la ceas de Centenar. Iată ce are de spus în Parlament fostul șef al administrației județene: „Imaginați-vă ce simt astăzi, când citesc declarațiile premierului României centenare, care vrea măcar 100 km de autostradă finalizați anul acesta… Nu contează care autostradă, să fie 100. Iar declarația aceasta vine după cea a ministrului Transporturilor, care speră la 60 km anul acesta.

Sunt jignit, stimați colegi, de acest guvern care nu are nici decența să se pună de acord în legătură cu declarațiile publice, ce să mai vorbim despre onorarea promisiunilor… Visul pe care îl credeam posibil în momentul în care am început să-l punem pe hârtie, și mai apoi pe șantier, este astăzi o rușine națională. Am avut și timp, și bani, și nevoie de această autostradă. Cei de la Putere consideră oportun să taie din investiții și să reducă fondurile de la Transporturi… Aceasta este politica de «succes» a guvernului în An Centenar. Șantierele autostrăzii Transilvania așteaptă și acum minunea care să le aducă la viață, în timp ce Cabinetul Dăncilă începe alte bucățele de autostradă, doar-doar o aduna cei 100 km de care are nevoie să dea bine la viitoarele alegeri”.