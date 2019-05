Autostrăzile României – o miză între constructorii români și străini

Selina – Trameco a început lucrările la autostradă, lângă Biharia, pentru tronsonul de 5,35 kilometri ce leagă DN 19 Oradea – Satu Mare de granița cu Ungaria.

Compania condusă de Beniamin Rus și-a propus să finalizeze chiar în acest an tronsonul pentru care a refăcut în timp record și proiectul tehnic. În prezent, Grupul de Firme Selina (Selina, Trameco, Drumuri Bihor și Selina Invest) are peste 1.500 de angajați și deține peste 400 de utilaje și echipamente, fiind lider pe piața constructorilor din vestul țării. În schimb, firma – fanion, Selina, continuă să se afle în insolvență. Acesta este și motivul pentru care grupul de firme participă la licitații cu firma Trameco.

De altfel, paradoxal, în ciuda faptului că în România prețul kilometrului de autoastradă este unul dintre cele mai ridicate din Europa, iată că drumarii români se află într-o situație tot mai delicată, de la an la an. Aceasta cu toate că Guvernul anunță planuri ambițioase de construcție a autostrăzilor, pentru anii ce vin. Problemele cu Justiția, care-i nu ocolesc pe drumarii români dar care, iată, nu i-au afectat pe cei veniți din alte părți ale Europei, precum și factorul politic – prea des extrem de nociv pentru dezvoltarea țării, care eșuează în a încuraja antreprenorul local, conduc spre o situație ce nu ne face cinste, ca țară, fie și comparând cu ce se întâmplă în alte țări ale Europei centrale și de est. Între timp, consorțiile străine de construcții câștigă teren.

UMB și PA&CO

Dacă grupul Selina – Tremeco e obligat să performeze la autostrada de Bihor, din cauza situației economice dificile, iată că nici măcar cel mai mare constructor român, UMB, nu a fost ferit de zvonurile potrivit cărora compania nu s-ar simți foarte bine. Totuși, Dorinel Umbrărescu a infirmat zvonurile. În prezent, compania sa nu duce lipsă de front de lucru, luptându-se, în continuare, cu lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Acest sector de autostradă nu au putut fi finalizat anul trecut, din cauza alunecărilor de teren repetate la Dealul Şoimuş, cunoscut și ca Dealul Liliecilor. De asemenea, UMB are în proiectare şi execuţie varianta de ocolire Bacău, lungă de 31 kilometri, din care 16 km în profil de autostradă.

În schimb, cunoscutul drumar PA&CO International, deținută de Paula și Costel Cășuneanu, este pe tobogan. Fiscul a scos la licitație terenurile și clădirile din Bacău. Momentul de vârf a fost în 2011, când cifra de afaceri ajunsese la 258,2 milioane lei, după care cifra a scădut până la 10%! Compania a resimțit acut probleme cu legea suferite de Cășuneanu, condamnat la patru ani cu suspendare, pentru trafic de influență, efectuat prin fostul senator PSD Cătălin Voicu la judecătorul Florin Costiniu, într-o contestație introdusă pentru licitația privind reabilitarea DN 76, pe sectorul Beiuș – Ștei!

„Regi” insolvenți și chiar falimentari

Un alt „rege” al asfaltului este brașoveanul Marcel Butuza, care deține compania Vectra Service din Brașov. Aceasta a intrat în insolvență în 2013, valoarea creanțelor acceptate la plată fiind de aproximativ 52 milioane de euro.

Și „regele” din Banat, Georgică Cornu, și-a băgat firma în faliment. Este vorba despre Confort Timișoara, compania ale cărei clădiri au fost scoase la mezat. Compania derulase contracte peste tot prin țară, cu precădere în timpul guvernării Boc, scrie pressalert.ro.

O companie împreună cu care Selina – Trameco a participat în dese rânduri la licitație este Vega ’93 Galați, condusă de Corneliu Istrate. În 2017 a avut loc un proces privind procedura insolvenței firmei gălățene și a fost acceptat un plan de reorganizare al firmei pe o durată de 36 de luni. Firma estimează afaceri de 70 de milioane de lei în 2019 și 53 milioane de lei în 2020, însă rămâne de văzut în ce măsură va supraviețui pe piață.

Un alt jucător român important de pe piață, Straco București, a fost nevoit să intre în insolvență în 2015, după ce inclusiv DIICOT intrase pe fir, pentru înregistrarea de facturi false. De asemenea, în vizor fuseseră mai multe licitații din anii 2000, pe care Straco le-ar fi câștigat „cu dedicație”, prin măsluirea caietelor de sarcini.

Multinaționalele sunt peste tot

În schimb, multinaționale precum Strabag AG, cu sediul la Viena, Porr Construct (Austria), Tirrena Scavi (Italia) și Astaldi (Italia) au găsit un teren fertil, în România.

Tirrena Scavi se situează pe primul loc în topul celor mai performanţi constructori de autostrăzi în România anului 2018, scrie economica.net. Aceasta deoarece a terminat în mai puţin de un an lucrările la Nodul Gilău. Podul peste Someşul Mic a permis deschiderea circulaţiei pe cei aproape 9 kilometri ai tronsonului Gilău – Nădăşelu, cunoscut ca cea mai frumoasă autostradă din România şi care care era gata încă din 2017. Tirrena Scavi a mai lucrat şi la lotul 3 din Autostrada Sebeş – Turda (12,5 kilometri), deschis circulaţiei anul trecut. În schimb, lotul 1 al Autostrăzii Lugoj – Deva, construit tot de către italienii de la Tirrena Scavi, a început să se crape.

Un alt mare jucător în sectorul construcțiilor este Strabag AG, consorțiu prezent în București încă din 1994. Din portofoliul Strabag fac parte Sky Tower, cea mai înaltă clădire de birouri din Bucureşti, dar și clădirea în care funcționează complexul hotelier JW Marriott, pe care cere 140 milioane de euro. De asemenea, în dreptul Strabag figurează mai multe proiecte de infrastructură în România, precum autostrada Deva – Orăştie. În prezent, Strabag construieşte Catedrala Mântuirii Neamului din Bucureşti. Tot Strabag a contestat, cu succes provizoriu, lotul Biharia – Chiribiș din sectorul 3C al Autostrăzii A3 Transilvania, adjudecat inițial de către firma orădeană Selina – Trameco. Astfel, a făcut un deserviciu bihorenilor, întârziind suplimentar lucrările autostrăzii începute în urmă cu mai bine de zece ani!

Porr Construct este compania austriacă ce a reabilitat și pista Aeroportului Oradea, o lucrare în valoare de 18 milioane de euro. În 2018, Porr a finalizat şi deschis circulaţiei lotul 4 din Autostrada Sebeş – Turda. Porr Construct a fost desemnată câştigătoare a contractului de proiectare şi execuţie a secţiunii Sibiu – Boiţa de pe Autostrada Sibiu-Piteşti, cu o propunere financiară de 129 milioane de euro, fără TVA, respectiv 9,7 milioane euro pe kilometru, conform informațiilor transmise de CNAIR.

Astaldi, contracte de miliarde

Chiar dacă grupul-mamă Astaldi SpA din Italia are probleme mari, fiind în curs de preluare de către Salini, în România Astaldi câștigă licitații la foc automat. În România, Astaldi are contracte de miliarde de euro. Numai pentru 2019, Astaldi are angajamente pentru finalizarea unor lucrări de construcţie în valoare de 400 milioane de euro, potrivit economica.net. Cel mai important proiect aflat în derulare este finalizarea lucrărilor la Magistrala 5 de metrou din Capitală. De asemenea, Astaldi are în execuție loturile Ogra – Câmpia Turzii – Tg. Mureș din autostrada A3.

Compania mai are un contract de 2 miliarde de lei cu CNAIR pentru podul de la Brăila, iar cu CFR constructorul italian are semnate contracte de 3,45 miliarde lei (!) pentru modernizarea a 81 kilometri de cale ferată și urmează să realizeze un nou pasaj, în Capitală.