„Avem ambiția să câștigăm”

Campioana României la baschet masculin susține sâmbătă meciul din deplasare cu lidera clasamentului, BC CSU Sibiu, una dintre cele mai în formă echipe ale actualului campionat. Partida contează pentru etapa a 12-a stagională din Grupa Valorică A și va avea loc cu începere de la ora 18:00, în direct la Digi Sport 4.

Meciul promite un derby pe măsura pozițiilor ocupate de cele două protagoniste în clasament: BC CSU Sibiu se află pe primul loc, iar CSM CSU pe locul 3, la un singur punct distanță. Așadar, în cazul unei mult-dorite victorii, orădenii ar putea devansa formația gazdă. Ambele echipe traversează perioade faste. BC CSU Sibiu are șase victorii consecutive, iar CSM CSU Oradea are cinci.

Practic, sibienii nu au mai pierdut de la meciul direct din tur, disputat la Oradea, când campionii s-au impus cu scorul de 78-68.

Formația gazdă are un joc bazat pe un mare angajament fizic. În plus, BC CSU Sibiu este echipa cu cel mai bun atac în actuala ediție, cu o medie de 89,54 puncte înscrise pe meci. La rândul său, CSM CSU Oradea are cea mai bună apărare, cu o medie de doar 75,72 puncte încasate pe meci. Se vor întâlni așadar cel mai bun atac cu cea mai bună apărare.

Două teste dificile

„Va fi un meci foarte interesant, pe care ne dorim să-l câștigăm. Este firesc să avem această ambiție. Sibiul este cea mai fizică echipă din acest campionat, dar consider că nici noi nu stăm rău la acest capitol. Așa cred eu. Agresivitatea Sibiului ne va pune mari probleme, dar sper să fim și noi la fel de agresivi”, a afirmat antrenorul CSM CSU Oradea, Cristian Achim.

După ce a „legat” cinci victorii, echipa orădeană dorește să confirme ascensiunea de formă în cele două meciuri care urmează, cu ocupantele primelor două locuri, BC CSU SIBIU, respectiv U BT Cluj-Napoca, programate în ultima etapă din acest an, respectiv în prima rundă a anului viitor, ambele în deplasare. Vor fi două teste cu adevărat dificile, care vor contribui cu siguranță la stabilirea podiumului din prima grupă valorică.