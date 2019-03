„Avem în continuare de lucrat la relațiile de joc”

„Este o victorie foarte importantă, după un meci greu, în fața unei echipe foarte bune. A fost un meci cu o miză foarte clară, locul trei. Deocamdată îl avem noi, dar mai sunt patru etape de disputat, în care se poate întâmpla orice. Îmi pare rău că după un început bun, nu am reușit să menținem același nivel. Nu a fost vorba doar de relaxare. A fost un sfert doi nereușit, dar astfel de lucruri se întâmplă în baschet. A fost un meci cu un ritm foarte intens, fizic. Noi mai avem de lucrat în continuare la relațiile de joc, este evident acest lucru. Sunt convins că Marc Carter își va arăta în scurt timp valoarea lui reală.”, a afirmat Cristian Achim.

Tehnicianul orădean a mărturisit că nu își face niciun fel de calcule cu privire la clasamentul final înaintea play off-ului.

„Nu mă gândesc la absolut nimic, nu fac calcule și nu mă interesează cu cine joc. Vreau doar să câștig meciul care urmează. Omologul meu de la Craiova a spus că are o preferință pentru adversarul din primul tur al play off-ului și chiar pentru semifinale. Eu nu am astfel de favoriți și nici nu mă interesează. Vom încerca să câștigăm fiecare meci în parte. Cert este că prin această victorie, am făcut un pas important spre al doilea obiectiv de până acum. Primul a fost calificarea în Top 6, iar acum suntem aproape de cel de-al doilea, avantajul terenului propriu în primul tur din play off”, a conchis antrenorul CSM CSU Oradea.