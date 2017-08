Aventură încheiată în Cupă

Turul doi al Cupei României a fost capăt de linie pentru campioana Bihorului. Marţi la Diosig nu a fost loc pentru surprize, iar Naţional Sebiş a făcut pasul în turul trei prin victoria cu 3-0 (1-0) în faţa unei echipe lipsite de omogenitate.

Arădenii au stăpânit jocul, iar după o bară a lui Petculescu, Vereş a deschis scorul în minutul 17 cu o „diagonală” plasată de la 15 metri la vinclu (0-1).

Bihorenii puteau egala, însă portarul Moroz s-a remarcat la şuturile expediate de Arsene şi Cr. Jurca (32).

La 13 minute de la reluarea părţii secunde, Vereş a majorat diferenţa fructificând pasa lui Petculescu (0-2). Scorul final a fost stabilit de Pâslaru, cu trei minute înainte de final, când a transformat la vinclu o lovitură liberă de la circa 20 de metri (0-3). Victorie scontată pentru Naţional Sebiş, în timp ce CS Diosig rămâne cu satisfacţia „eventului” reuşit pe plan judeţean, drumul spre Liga 3 şi în turul III al Cupei României fiind barat de formaţii arădene.

„Victoria Sebişului este meritată, am întâlnit o echipă bună. Cu un lot în care avem 10 plecări, am încercat şi zic eu că am reuşit să ne ridicăm în multe momente la nivelul adversarilor. Am avut şi noi ocazii de a marca şi, poate, scorul, este cam exagerat”, a concluzionat antrenorul Zoli Vig.