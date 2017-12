Judeţele Bihor și Timiş se află sub cod galben de ceaţă până la ora 13:00. Conform avertizării postate pe site-ul ANM, se va semnala ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri.

Ca fenomene asociate, meteorologii menţionează izolat ploi slabe şi burniţă.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.