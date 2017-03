Avion de pasageri prăbușit în Sudanul de Sud. Cel puțin 44 de morți

Cel puţin 44 de oameni și-au pierdut viața, luni, după ce un avion de pasageri s-a prăbuşit în Sudanul de Sud. Potrivit unor imagini de la locul accidentului, aeronava pare să se fi rupt şi să fi ars aproape în totalitate.

Din primele informații reiese că aeronava aparținea companiei South Supreme Airlines și decolase din Juba, capitala țării.

Pe site-urile de socializare circulă imagini cu epava avionului, grav avariată în urma accidentului.

#BREAKING: South Supreme Airlines plane has crashed at Wau Airport in South Sudan; at least 9 pulled out alive, many feared dead. pic.twitter.com/3SopNFaPZG

— chill (@chiIIum) March 20, 2017