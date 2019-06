Avocatul băiatului acuzat de viol dă detalii despre caz

Redăm integral declaraţia avocatului Doseanu:

„Avand in vedere pretinsul caz de viol comis cu ocazia majoratului organizat la sala de evenimente Ambasador in data de 20 iunie 2019 doresc sa fac urmatoarele precizari generale pentru a nu prejudicia bunul mers al anchetei:

1. Clientul meu neaga categoric acuzatia de viol;

2. Deplasarea in toaleta pentru femei s-a facut de comun acord asa cum s-ar putea observa analizand inregistrarile camerelor de supraveghere;

3. Baiatul nu prezinta urme de leziuni pe corp care ar fi fost prezente intr-o ipoteza de autoaparare din partea fetei;

4. Solicitam prezentarea certificatului medico-legal eliberat imediat dupa incident din care ar trebui sa rezulte ca fata nu prezinta nicio urma de violenta specifica unei infractiuni de viol;

5. Imbracamintea fetei este intacta, fara a exista vreo piesa de imbracaminte rupta;

6. In conditiile in care fata ar fi fost constransa e interesant sa explice cum a fost dezbracata de imbracamintea tip salopeta care trebuia data in intregime jos pentru a putea avea loc raportul sexual;

7. Singura explicatie a baiatului este ca fetei i-a fost rusine ca a fost surprinsa intr-o astfel de ipostaza ( intretinand rapirturi sexuale intr-o toaleta ) de angajatii de la Ambasador si de participantii la majorat care s-au strans sa vada ce se intampla;

8. Avand in vedere ca in grupul sanitar respectiv cei doi au stat circa 20 de minute e interesant cum toate persoanele care au folosit grupurile sanitare alaturate in tot acest interval de timp nu au fost alerati de niciun strigat de ajutor din partea fetei;

9. Atat fata si baiatul sunt majori , nefiind prima experienta sexuala pentru niciunul dintre ei , lucru care probabil poate fi stabilit verificand eventualele constatari medico-legale;

10. Baiatul este cel care a chemat Politia sunand la 112 dupa conflictul avut cu unul din angajati;

11. Baiatul analizeaza posibilitata formularii unei plangeri penale fata de fata pentru inducerea in eroare a organelor judiciare.”

Date fiind sceste informaţii, rămâne de văzut dacă este vorba de viol sau de inducere în eroare a organelor judiciare.