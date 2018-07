Avram Iancu pune Beiușul pe harta Erasmus

În ultimii trei ani sfera de activități s-a lărgit, Asociația implementând activități de anvergură – proiecte precum:„ Cinstindu-ne înaintaşii, ne pregătim viitorul”, „IANCU (Inițiativă – Armonie – Națiune – Cultură – Unitate)”, proiecte finanțate de Primăria Beiuș, „De la tradiții la… HTML finanțat de Asociația Techsoup – 2017”, iar membrii săi participând activ în proiecte ale altor Asociații din țară și străinătate –mobilitatea desfășurată februarie 2016, în Spania, la Granada, activitate intitulată „Noii europeni”, mobilitatea de la Bazargic (Bulgaria – aprilie 2016) – prin A.C.T.O.R., participarea la proiectul ACTING – ACTing – Social Agents Promoting Active Ageing through ICT.

În urma mobilităților efectuate, o idee a prins contur în mintea președintelui Asociației Avram Iancu Beiuș, domnul Viorel Ianc: „să punem și Beiușul pe harta mobilităților Erasmus, să fie gazda unui eveniment internațional care să reunească lucrători de tineret din mai multe țări….”

„Și nu în ultimul rând să deschidă minți”! precizează doamna Elisabeta Ana Naghi, membră a Asociației, plecată de mulți ani din Beiuș, dar care-și iubește locul natal și care se implică în proiecte cu scopul de a dezvolta comunitatea. Acest lucru a devenit posibil după o intensă muncă de echipă a membrilor: Elisabeta Ana Naghi, Diana Panda, Claudia Buran și Viorel Ianc, când proiectul Learning from Each Other, a fost aprobat și va fi finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, domeniul „Tineret, acțiune cheie 1 – Proiecte de mobilitate”.

În contextul anului 2018, An European al patrimoniului cultural, anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, proiectul își propune să aducă o schimbare în rândul lucrătorilor de tineret din 6 organizații partenere, considerând că participarea la seminar într-un mediu intercultural este o oportunitate pentru fiecare dintre lucrătorii de tineret, vor învăța unii de la alții și vor avea ocazia să împărtășească elemente specifice ale patrimoniul cultural al fiecărei țări partenere.Activitatea principală a proiectului este seminarul care se va organiza în perioada 15-19 octombrie 2018 la Beiuș, județul Bihor, Romania și va reuni 24 de lucrători de tineret din cele șase organizații.

Rezultate așteptate sunt: dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor social – media în scopul promovării și îmbunătățirii calității activităților desfășurate cu tineri, în special pentru cei cu oportunități reduse, îmbunătățirea competențelor social – civice și de cetățenie europeană în vederea promovării în comunitate a voluntariatului și a participării la viața democratică și civică în rândul tinerilor; dezvoltarea competențelor transversale pentru a putea motiva și implica tinerii să participe la proiecte și programe comunitare în vederea valorificării potențialului acestora. Partenerii beiușenilor în proiect sunt:CompassEurópaiIfjúságiKözösségértEgyesület, din Ungaria, Mille Cunti din Spania, Inter Alia, Germania, “Youth and Civil Initiatives in theRose Valley”, Bulgaria, Centro per lo sviluppo creativa Danielo Dolci, Italia.

FACT BOX:

Ce își propun?

-dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor social – media în scopul promovării și îmbunătățirii calității activităților desfășurate cu tineri, în special cei cu oportunități reduse, a 24 de lucrători de tineret, pe parcursul celor 5 zile;

-îmbunătățirea competențelor social – civice și de cetățenie europeană a 24 de lucrători de tineret, în vederea promovării în comunitate a voluntariatului și a participării la viața democratică și civică în rândul tinerilor pe parcursul celor 5 zile;

-dezvoltarea competențelor transversale a 24 de lucrători de tineret pentru a putea motiva și implica tinerii să participe la proiecte și programe comunitare în vederea valorificării potențialului acestora pe parcursul celor 5 zile de seminar.