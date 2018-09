“BACK TO SCHOOL” cu CAO

În data de 6 Septembrie 2018 a desfăşurat o astfel de acţiune la Fundaţia Căminul Felix din Sânmartin.

În faţa celor 80 de copii de la clasa 0 până la clasa a VIII – a s-a prezentat un film educativ privind protejarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă, refolosirea apelor uzate şi protecţia mediului înconjurător.

Şi pentru că ne aflăm în pragul noului an şcolar, sub sloganul “ BACK TO SCHOOL” prin grija Companiei de Apă s-au distribuit celor 80 de copii din cadrul Căminului Felix ghiozdane gata echipate cu rechizitele necesare debutului de activitate şcolară.

În mod cert, bucuria primirii acestor daruri s-a adăugat entuziasmului copiilor specific oricărui început de an şcolar.