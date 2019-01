Baietelul cu rujeola a murit. Managerul de la Curteanu cere autopsie si sesizeaza Politia

Confirmarea de rujeola, pe baza probelor trimise la Cluj a venit. Prea tarziu, pentru ca micutul s a stins. Intrucat acuzele mediatice asupra calitatii actului medical de la acest caz cunosc o presiune prea mare, managerul unitatii, ec. Dacian Foncea, a declarat in aceasta seara, pentru cititorii Jb@Bihon, ca marți pana la ora 11:00 va sesiza Inspectoratul Juderean de Politie Bihor, conform unui articol de lege, clarificarea legaturii intre decesul lui Antonio si suspiciunea asupra actului medical depus. Cert este ca la sectia Pediatrie lll, unde a fost internat micutul, au fost 5 cazuri de rujeola si 3 copii au luat boala de la 2 copii bolnavi, dar inainte de perioada internarii lui Antonio

Conform declaratiilor managerului, in baza informatiilor de la medicul epidemiolog din spital, niciun angajat de acolo nu a avut rujeola.

Baietelul a fost si la Centrul de Primiri Urgente a spitaluluj, de unde ar fi putut contracta boala. Numai ca Unitatile de Primiri Urgente sunt supraaglomerate din pricina non-urgentelor sau, altfel spus, a cazurilor ce pot fi tratate la nivelul medicilor de familie sau al centrelor de permanenta. Regula interioara si normala este ca in unitatile de primiri urgente, bolnavii sunt preluati in ordinea gravitatii urgentelor. Astfel ca, intotdeauna vor avea prioritate cei a caror viata le este pe loc sau imediat pusa in pericol.

Daca sunt multe urgente majore, timpul de asteptare pentru ceilalti creste, perioada in care e posibil ca afectiunile infectioase cu transmitere pe cale aeriana sa fie contractate de mai multi oameni sositi la Urgente pentru alte boli.

Intre timp, ancheta inspectorilor sanitari de la DSP Bihor continua pentru a verifica si contactii familiei si surse externe spitalului, de la care micutul ar fi putut lua rujeola.

