Bandă suplimentară pe Borşului, spre Centură

Primarul Ilie Bolojan a spus că proiectul e în lucru la ZMO.

„Imediat după calea ferată, virajul dreapta spre Criş are o singură bandă de intrare în centură. Acolo tirurile staţionează uneori, e un unghi mort şi crează cozi la virarea dreapta pe Centură. Am avut o discuţie cu Compania naţională de drumuri, regionala Cluj, şi am căzut de acord ca ZMO să realizeze proiectul tehnic al acestei benzi suplimentare care se va realiza acolo şi noi să ne ocupăm de exproprierile necesare. Vom mai face încă o bandă în aşa fel încât cei care vin dinspre Borş să poată urca pe centură şi să se evite ambuteiajele pe acel plan înclinat de urcare pe rampă”, a spus primarul Ilie Bolojan.

Proiectul tehnic ar trebui terminat până în iunie 2019 şi, după expropriere terenurilor afectate, va fi predat Companiei naţionale care îl va executa, având în vedere că ţine de şoseaua de centură.