Bani pentru cultura de nuc

Proiectul pentru Legea Bugetului pe anul 2017 scoate la iveală că România are posibilitatea de a introduce în acest an mai multe subvenții dedicate culturilor care au potențial. În listă se află și producția de fructe cu coajă lemnoasă unde ar intra şi cultura de nuc, migdal sau chiar alun. Țara noastră are acum portița necesară – inclusiv cea legislativă pentru a promova o investiție de viitor pentru țara noastră având în vedere cererea și deficitul de miez de nucă de pe piața europeană și nu numai. O cerere pe care în acest moment se concentrează să o satisfacă și fermierii din Republica Moldova, deja renumită pe piața comunitară pentru calitatea miezului exportat.

Sprijinul cuplat pentur cultura de nuc, deci o subvenție specială, poate fi acordată de România fermierilor săi, după cum prevede proiectul la Legea Bugetului pe 2017 care prevede această plată directă pentru aceste sectoare și producții vizate: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coaja lemnoasă, cartof, semințe, ulei de măsline, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție dar şi carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, lapte și produse lactate, viermi de mătase.

Investiţie

Pentru a înființa o livadă de nuci, investiția variază de la câteva sute de euro la 10.000 de euro, bani în care sunt incluse sistemele de irigații, fertilizarea solului.

Partea bună este că pentru a finanța afacerea, fermierii români au la dispoziție și fonduri europene, prin submăsura submăsura 4.1a investiții în exploatații pomicole inclusă în Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 dar și subvenții acordate de APIA pentru fiecare hectar cultivat, plăți directe care, însă, nu sunt dedicate acestei culturi, ci sunt plăți comune pentru toți fermierii.

Suprafața minimă pentru care poate aplica un fermieri este de 0,10/parcelă de plantație de nuc, dar suprafața totală pentru care se poate depune cerere la APIA trebuie să aibă cel puțin un hectar.

Cuantumul sprijinului pentru 2016 este în cuantum de 96,8861 euro/ha adică 431,501 lei/ha la Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS. Plata redistributivă: primul interval: 1 – 5 ha inclusiv în cuantum de 5,00 euro/ha adică 22,268 lei/ha, al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha inclusiv în cuantum de 48,8554 euro/ha adică 217,5876/ha. Plata pentru tinerii fermieri, dacă aveți până în 40 de ani, în cuantum de 22,8718 euro/ha adică 101,864 lei/ha. Înverzirea în cuantum de 57,3714 euro/ha adică 255,515 lei/ha.

Pentru culturi ecologice se pot încheia angajamente pe 5 ani pentru conversie, Măsura 11-Submăsura 1 Pachetul 3– livezi. Pachetul 3 dispune de un ajutor de 620 euro/ha/an. Dacă deja produceți ecologic, puteți alege Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologică – 442 euro/ha/an.