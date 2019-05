Baschetbaliștii orădeni vor să tranșeze joi calificarea

Campioana en titre conduce cu 2-0 la general, după victoriile înregistrate pe terenul propriu în fața echipei piteștene, cu scorurile de 81-77, respectiv 74-73. Echipa noastră mai are nevoie de o singură victorie pentru accederea în semifinalele ediției, pe care ar dori să o obțină în partida de joi.

Conform obiceiului său, antrenorul orădean se arată foarte prudent în declarații. Afirmațiile sale par însă îndreptățite, în condițiile în care cele două meciuri de la Oradea au fost foarte echilibrate.

La rândul său, echipa piteșteană își dorește măcar o victorie în fața formației noastre.

„Ne dorim o victorie. Cred că prin modul în care am jucat la Oradea am dovedit că merităm pe deplin să câștigăm un meci. Altfel am fi stat acum, dacă Kornizenko nu ar fi ratat acea ultimă aruncare”, a declarat antrenorul BCMU Argeș, Florin Nini, referindu-se la șansa pe care a avut-o echipa sa în finalul celui de-al doilea meci de la Oradea.