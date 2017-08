Beiuşeanca Krisztina Feneşi, aleasă Miss Oradea 2017

Miss Oradea 2017, Krisztina Feneşi, s-a născut la Beiuş. E o brunetă superbă de 20 de ani, cu ochi căprui, studentă la Psihologie la Universitatea din Oradea. Krisztina este model la Agenţia MModels România, condusă de Marius Molan.

Are un blog de modă https://fashionwithkris.wordpress.com unde pot fi urmărite cele mai noi tendinţe prin prisma frumoasei orădence. „Sunt absolut fascinată de orice înseamnă fashion şi cred că, în fashion, detaliile fac diferenţa. Este bine ca fiecare persoană să fie unică în felul ei, întrucât fiecare are ceva special, un dar de la Dumnezeu, şi tocmai din acest motiv nu găseşti două persoane la fel. Iubesc frumosul, iubesc oamenii frumoși, locurile frumoase… De mică am avut pasiunea pentru haine, pentru fashion, și evoluând în timp am zis să fac mai mult pe partea aceasta, și așa am devenit bloggeriță, și pot să zic că iubesc ceea ce fac! În ceea ce priveşte psihologia, mi-a plăcut dintotdeauna să ajut oamenii. Când eram mică am tot auzit că oamenii divorțează și suferă din dragoste, și am zis că eu o să fiu una dintre acele persoane care o să-i ajute pe acești oameni să treacă mai ușor sau să evite astfel de «hopuri» din viața lor, și așa am ales Psihologia”, explică Kris alegerile sale.

„Pe lângă scrisul pe blog și facultate, sunt și model. Îmi place foarte mult să pozez, îmi plac plimbările lungi, adrenalina și vreau să încerc cât mai multe lucruri noi, de la bungee jumping până la zburatul cu paraşuta”, îşi continuă Miss Oradea 2017 autoportretul.

Probabil că studiile la Psihologie sunt cele care au ajutat-o să-şi învingă frica. De exemplu, teama de cai, o reminiscenţă a unui episod neplăcut. Cum s-a întâmplat? „Sincer, nu mi-au plăcut caii niciodată. Asta pentru că am avut o experienţă neplăcută la vârsta de 17 ani, când am vrut şi eu să fiu «şmecheră» şi să am poză pe un cal, şi când să urc pe el, a luat-o la goană, iar eu, agăţată pe el, îl ţineam de gât şi cu un picior agăţat în ham… nu o să uit niciodată. Tocmai de aceea mi-a fost greu să mă urc din nou pe un cal, dar da, am făcut-o şi pe asta, şi cu siguranţă o să o mai fac şi în continuare!”, se motivează Krisztina.

Tânăra ne-a împărtăşit şi trăirile ei la „Miss Transilvania”. Unele dintre ele foarte intense: „Înainte de concurs, mai ales în ultima săptămână, am avut nişte emoţii de nedescris. Nu ştiam ce şi cum o să fie, ştiam ce aveam în program, ce probe aveam, cine se ocupă de make-up, păr, de ţinutele noastre… și cam atât. Am avut emoţii mai mari în ceea ce priveşte părul şi make-up-ul, întrucât nu orice machiaj îmi vine bine, dar încercam să mă liniştesc cu gândul că sunt profesionişti, şi datoria unui make-up artist este să scoată în evidenţă trăsăturile fiecărei persoane, chiar dacă se execută aceeaşi smokey eye la fiecare… şi da! Pot să zic că exact aşa s-a şi întâmplat! Cu o zi înainte de seara magică, ne-am ales hainele pentru concurs şi pot să zic, din nou, că mi-am ales nişte ţinute care mă reprezintă pe mine, felul meu de a fi, starea mea de spirit, personalitatea mea”, spune Krisztina.

A venit apoi şi „ziua magică”, cum îi place Krisztinei să spună. „Vineri, da, vineri, ziua magică, o zi plină de emoţii, aşteptări, recunoştinţă, fericire, zâmbete, râsete. M-am trezit dimineaţa devreme, noaptea încă se pupa cu ziua, am făcut un duş şi m-am pregătit să cobor la masă. Să nu spun că abia am putut să mănânc ceva, după care m-am grăbit să ajung la locaţie, unde a avut loc marele show, Infinitiy Ballroom. Cum am ajuns acolo, am început cu repetiţiile şi cu pregătirile, totul trebuia să iasă perfect! Şi sunt maxim de mândră de Gabriela Szelenyi că a făcut ca totul să iasă perfect, care a fost atentă ca până și cele mai mici detalii să fie puse la punct! A ieşit o seară magică! Sunt foarte mândră şi fericită că am avut ocazia să particip la un astfel de eveniment! Întrucât frumuseţea este una subiectivă, ce ţi se pare ţie frumos poate că mie nu… În juriu fiind 14 persoane, acestea au considerat că merit titlul de Miss Oradea; mă bucur enorm pentru acest titlu, chiar dacă nu am ieşit Miss Transilvania sau Miss Carpaţi sau oricare dintre celelalte titluri… Dar eu mă bucur, mă bucur foarte mult. Cineva mi-a zis înainte de concurs că îmi urează şi îmi doreşte să iau exact titlul care îmi este descris să îmi facă bine, şi abia acum realizez ce a vrut să îmi zică, şi eu îi dau maximă dreptate şi îi adresez mii de mulţumiri!”, a descris Krisztina Feneşi momentele petrecute la Miss Transilvania 2017, în urma cărora a fost desemnată cea mai frumoasă femeie din Oradea.

Mesajul pe care Krisztina Feneşi vrea să-l transmită oameni, prietenilor din jurul ei, este: „Optimism și pozitivism! Să nu le fie frică de ceva ce este nou, fiindcă poate chiar acel ceva le va schimba viața în bine. Fiţi mereu deschişi la experienţe noi!”