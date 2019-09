Beiușeanul care a obținut cea mai mare notă din istoria Școlii de Poliție

Media cu care beiușeanul a absolvit e 9,98 și potrivit conducerii unităţii de învăţământ, care a declarat pentru observatorph.ro că aceasta este cea mai mare medie obţinută vreodată de un agent de poliţie de când fucţionează această şcoală. Cosmin Szatmari are 32 de ani a absolvit în urmă cu opt ani cursurile Universităţii de Vest din Timişoara, unde s-a specializat în ştiinţe economice, a lucrat în domeniul bancar și apoi a decis că vrea o schimbare în carieră.

A început să se pregătească să dea admitere la Şcoala de Poliţie de la Câmpina unde a fost admis cu 90 de puncte din 100 posibile. Singurele note de nouă sunt: 9 la tactică poliţienească, și 9.70 la evaluare la Drept. ”Am greşit la o întrebare care era legată de procuror, dacă poate să dispună prin ordonanţă să se ceară scuze public şi n-am ştiut. Acum nu mai uit niciodată asta.

Procurorul poate dispune unui inculpat să ceară scuze public persoanei vătămate”, a spus Cosmin Szatmari pentru adevarul.ro Cea mai mare provocare pentru Cosmin a fost să ia la toate materiile note bune, să rămână constant. A rămas în şcoală toate weekendurile şi a învăţat, distanța de casă fiind mare . El a sacrificat pentru câteva luni astfel timpul dedicate băiatului său.

”Nu am intrat cu gândul să termin primul, am luptat să prind o repartiţie bună, pentru asta am luptat. Nu neapărat acasă, în Bihor, dar o repartiţie într-o structură bună a Poliţiei, poate la serviciul economic, pentru că sunt absolvent de ASE şi-mi doresc foarte mult să ajung să lucrez la Poliţia Economică”, a explicat Cosmin Szatmari. Actualul șef de promoție de la Scoala de Poliție Câmpina va lucre la IJP Arad.