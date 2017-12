Beiuşenii, Ambasadorii Unirii

Elevii din formaţia ,,Lilioara” a Clubului Copiilor din Beiuș, îndrumător profesor Irina Mihoc, cuceresc de la un an la altul, din ce în ce mai multe premii și trofee la Festivalurile concurs nationale și internaționale la care participă alături de formații din țară și străinătate.

În perioada 16-19 decembrie 2017, formația Lilioara a participat la Festivalul Muguri de Colinde de la Târgoviște, unde prin prestația artistică a ridicat sala în picioare, fiind răsplătită din partea publicului cu ropote de aplauze. Juriul alcătuit din mari specialiști, precum și din reprezentanți ai ISJ Dâmbovița, a fost de-a dreptul fascinat de frumusețea și autenticitatea repertoriului și costumației, de prezenţa şi prestaţia profesoarei Irina Mihoc, care a colindat alături de elevii ei pe scenă. Tabloul creat a fost mirific: vatra satului binșenesc, cu tradițiile și obiceiurile ei a strălucit ca Steaua de la Răsărit pe scena Sălii Studenților din Târgoviște.

Au fost prezente 35 de formații. Formația Lilioara nu a ieșit nici de data aceasta din tiparul prestaţiilor anterioare, a rămas acolo, pe locul I. Pentru că a avut loc și o jurizare a costumelor populare, menționăm că eleva Adriana Abrudan a obținut premiul I la nivel liceal, iar Ariana Jula , premiul I la nivel primar.

La Peleş

Desigur profesoara Irina Mihoc a avut grijă să le ofere și ea recompense elevilor săi. Astfel, aceștia au vizitat Cetatea, Muzeul de istorie, Muzeul de poliţie, Târgul de Crăciun și au participat la activitățile care s-au desfășoară la târg. Tot ca o recompensă a fost și traseul de întoarcere spre casă. Dacă la plecare elevii au văzut frumoasa Vale a Oltului, la întoarcere au trăit o lume de basm, pe Valea Prahovei, împodobită cu imaculata manta de iarnă, gata să aștepte sărbătorile. „Și cum să parcurgi Valea Prahovei să nu le faci cunoscut elevilor tăi momentul care a marcat o filă importantă în istoria României: Regele Mihai?”, spune profesor Irina Mihoc. Bine planificat, menținându-și principiul că la fiecare deplasare ,,mai cucerim pentru noi o părticică din minunățiile acestei sfinte țări românești”ca într-un final să o cunoaștem în întregime, profesoara Irina Mihoc le-a facilitat copiilor, o vizită la Castelul Peleș. Au vizitat castelul, au aflat multe lucruri despre viața și activitatea regelui Mihai, și au fost dornici să aprindă o lumânare care să ardă alături de multe altele, menținând încă vie, trecerea în neființă a personalității istorice, Regele Mihai.„Va rămâne o amintire veșnică pentru elevii mei și peste vreme vor povesti nepoților lor că au fost părtași la această filă de istorie”, spune profesor Irina Mihoc.

… la Alba Iulia

O altă activitate deosebit de importantă pe care o desfășoară Formația Lilioara, an de an, este participarea la evenimentele de la Alba Iulia, ocazionate de Ziua Națională a României. Această formație este mesagera Bihorului la Alba Iulia. Și în acest an, Bihorul a fost reprezentat la înălțime. Elevii au participat la paradă îmbrăcați în frumoasele straie populare bihorene, au expus mesajul Bihorului la Sala Unirii prezentând un moment folcloric în fața oficialităților și a formațiilor artistice venite aici din toată țara. Au participat și la festivalul naţional ,, Ambasadorii Unirii” organizat de Palatul Copiilor Alba Iulia. Dansurile populare au obținut ,,Marele premiu” , eleva Larisa Cadar premiul I, la nivel liceal, iar elevă Jula Ariana premiul I la nivel primar.

La festivalul ,,Datini și obiceiuri de iarnă” organizat de Palatul Copiilor Oradea, formația Lilioara a obținut Premiul I pentru autenticitate. Desigur prin toate aceste activități desfășurate, prin rezultatele obținute, formația Lilioara contribuie la ridicarea prestigiul unității de învățământ, a ISJ Bihor și implicit a municipiului Beiuș.

„Dorim «în cor» să mulțumim Primăriei municipiului Beiuș, d-nului primar Mlendea Căluș Petru și d-nului viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin, care ne-au oferit ajutorul pentru a putea participa la festivalul de la Târgoviște și ori de câte ori solicităm, suntem sprijiniți”, a spus profesor Irina Mihoc.