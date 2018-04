Beiușul, schimbat din temelii: piață nouă, un nou centru, electricitate ca la Viena

Primarul Beiușului a răspuns aplicat la fiecare întrebare care a venit din sală într-un cadru relaxat, cu toate că unii participanți au încercat să dea o notă de politicianism dezbaterii. La eveniment s-a aflat și șeful Cancelariei Președintelui Consiliului Județean Bihor, Adrian Simon. Acesta a intervenit în discuții când problemele din sală au implicat instituția pe care o reprezintă. Chiar dacă locuitorii din Beiuș se bucură de cea mai ieftină căldură din România, energia și căldura sunt subiecte care focusează atenția primarul Petru Căluș Mlendea.

Încălzire din deșeuri

În cadrul dezbaterii publice de luni seara, având ca temă „Strategia de dezvoltare a Beiușului până în 2024”, unul dintre subiectele atinse a fost tocmai viitorul energetic al Beiușului. De această dată, primarul Petru Căluș Mlendea a vorbit despre oferta pe care i-au prezentat-o islandezii pentru a obține electricitate și căldură prin arderea deșeurilor. „Este vorba despre niște module de 3-5 containere cu un volum de aproximativ 40 mc, în care deșeurile menajere se descompun electrochimic, generând căldură și electricitate. Personal am văzut acest sistem funcționând în centrul Vienei și la Geneva. Islandezii s-au arătat interesați de câte deșeuri menajere producem și au spus că prin descompunerea lor am putea încălzi școli și am putea genera curent electric și în alte scopuri. În plus, nu am mai plăti atât la Eco Bihor depozitarea. De ce, până la urmă, să nu fac niște calcule pentru a putea să țin în mână tarifele la salubritate?”, a explicat primarul Mlendea viziunea sa.

Beiușul are o lungă colaborare cu Islanda în domeniul geotermalismului, această țară fiind un adevărat paradis geotermal. Cercetarea şi evaluarea rezervorului geotermal în Beiuș s-au făcut în cadrul unui proiect al Uniunii Europene de către: VAG Ltd Islanda, GTN Germania, SC Edilul Beiuş România, SC Transgex Oradea România. Colaborarea a fost un succes. Proiectul s-a finalizat cu un studiu de fezabilitate întocmit de partenerii islandezi şi germani. Puţul F-3001 a fost testat în regim intens în perioada 28 aprilie – 23 septembrie 1999, prin intermediul unei pompe submersibile, pomparea fiind continuă la o valoare medie între 36 şi 42 l/s. Scopul primordial al studiului a fost estimarea potenţialului de producţie pe termen lung al forajului F-3001.

Temperatura apei a fost monitorizată constant în timpul probelor. Ea s-a ridicat în cursul testării; astfel, începând cu 29 aprilie, a doua zi de test, temperatura apei s-a ridicat încet, dar continuu, de la 78º C la aproape 85º C la mijlocul lunii august. „Impactul şi factorul multiplicator al utilizării apei geotermale vor determina o dezvoltare pe orizontală a economiei regionale. Numărul de locuri de muncă în urma dezvoltării unor potenţiale activităţi economice adiţionale la nivel local, generate de accesul la energia produsă din apa geotermală, se estimează a fi de 295 de locuri de muncă, iar pentru viitorul parc balneoclimateric se estimează crearea unui număr de minim 25 de locuri de muncă.

În jurul parcului balneoclimateric vor exista un număr de minim 3 hoteluri cu capacitate totală de 300 de locuri de cazare, care vor avea două feluri de servicii: pentru curele balneare oferite de parc și pentru turismul montan oferit de oportunitatea zonei Apusenilor: Peştera Urşilor, Peştera Meziad, Rezervaţia Naturală Padiş, Staţiunea Stâna de Vale, satul de vacanţă Arieșeni”, spune primarul Beiușului. În viziunea primarului, așa cum de altfel participanții la discuții au și cerut, se va înfiinţa un ştrand municipal cu apă geotermală cu minim patru bazine: olimpic, pentru copii, pentru polo, respectiv pentru agrement.

„Dezgheață” parcul industrial

În ceea ce privește viitorul parcului industrial, primarul Beiușului speră că în această vară se va finaliza procesul cu beiușeanul care revendică acolo teren și care a blocat proiectul Primăriei. Primarul spune că va pune la dispoziția Consiliului Județean Bihor 40 ha în acest scop. Petru Mlendea a precizat că ușile Beiușului sunt deschise, indiferent de tipul investiției. De alfel, primarul s-a oferit să fie gazda unei sesiuni de prezentare la care să participe, pe de o parte investitori și pe de altă parte reprezentanții celorlalte orașe din județ. Evenimentul ar urma să aibă loc după lansarea Master Planului.

Centru cultural

Modernizarea și dotarea Casei de Cultură „Ioan Ciordaș”, în vederea realizării unui centru cultural recreativ și amenajarea unui spațiu urban aferent, reprezintă unul dintre proiectele semnificative în domeniul cultural. Intenția Primăriei e fermă, proiectul este gata să fie depus pe Program Operațional Regional, valoarea totală eligibilă a grantului este de 5.000.000 euro, contribuția proprie urmând să fie de 2%.



Investiţiile în domeniul infrastructurii serviciilor de sănătate şi al prevenţiei constau în achiziţionarea şi instalarea echipamentelor necesare serviciilor de sănătate, respectiv în organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor echipamente de către personal.

Spital eficient energetic

„În acest sens, plecând de la nevoia de a susține îmbunătățirea condițiilor medicale din cadrul centrului medical din Beiuș și dotarea acestuia cu echipamente medicale și de birou, s-a aprobat participarea, în calitate de partener de proiect, a Municipiului Beiuș în cadrul Proiectului «Better access to healt system in cross-border area», cu o valoare eligibilă de 310.000 euro”, a anunțat primarul Mlendea. În parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Beiuș a depus un proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență. Spitalulul Municipal „Ep. N. Popovici” Beiuș ar urma să se bucure de investiții de 810.000 de lei, care reprezintă aparatură medicală, respectiv dotare cu aparatură de radiologie și ecografie. În faza de evaluare tehnico-economică se află proiectul prin care se vor face lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la Spitalul Municipal „Ep. N. Popovici” Beiuș. Este un proiect cu o valoare eligibilă de 12.587.175,52 de lei.

Investiții în piață

Conștient că atrage nemulțumiri, primarul Mlendea, care nu are presiunea unui nou mandat, își asumă să facă ordine în piață.

Deoarece din perspectiva primarului nu există contracte de închiriere, iar unele persoane s-au racordat ilegal la curent ori la apă, Primăria a trimis notificări, dorind ca în prima fază să scoată cele 600 de mese şi cele 10 spaţii comerciale din incintă la licitație. Tarifele ar urma să fie duble comparativ cu cele existente. Oamenii care vând în piață cred că aceste tarife nu se justifică, fiindcă Primăria nu a investit în piață. Deoarece unele contracte sunt vechi chiar de 30 de ani, piața e pe pierdere, iar primarul vrea să o aducă pe profit investind în reabilitare. Există deja un proiect în derulare şi se va realiza în cadrul unui parteneriat public-privat. Actuala piaţă va rămâne doar pentru produse agro-alimentare. Toate investiţiile sunt gândite nu doar în folosul cumpărătorilor, ci şi al comercianţilor”, dă asigurări primarul Mlendea.

Un look fresh

Depus în luna martie a acestui an, cu o valoare de 12.401.879 de lei, proiectul de reabilitare – modernizare a Pieței Samuil Vulcan și a Aleii Moților e menit să schimbe total chipul centrului orașului.

„Scopul principal al investiției îl reprezintă reducerea emisiilor de CO2 generate de transportul rutier motorizat de la nivelul Municipiului Beiuș. Prin implementarea acestui proiect, cantitatea de emisii poluante scade cu aproximativ 19%. Se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă și din punct de vedere economic, și al timpilor de parcurs, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de CO2. Acest proiect presupune reabilitarea și modernizarea întregului complex Aleea Moților și Pieței Samuil Vulcan, și totodată înființarea unei piste de biciclete în zona aferentă, cu posibilitatea de prelungire în investițiile viitoare”, a punctat primarul Mlendea.