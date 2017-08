Bella își caută o nouă familie

„Avem nevoie de un nou stapan in foarte scurt timp, pana joi 31 august putem sta in curtea actuala (eu plec vineri). Casa unde locuieste este de vanzare, eu plec din tara, dar si daca nu as pleca nu ar avea cine sa aiba grija de ea si in plus avem si vecini care ne vor rau”, este mesajul postat de o orădeancă pe Facebook.



Cățelul se numește Bella și are 4 ani. Este descrisă ca fiind energică, jucăușă, foarte iubitoare și prietenoasă chiar și cu oamenii necunoscuți. Bella a crescut la curte, este sterilizată și are microcip, dar și vaccinările la zi.

Mai multe detalii se pot obține de pe facebook sau la telefon 0752 629 392 și 0745 329 499.