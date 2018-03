Beneficiază acum de consultanță gratuită cu echipa ISORIHNER! Experți în termoizolații și hidroizolații cu SPUMĂ POLIURETANICĂ

Odată cu intrarea pe piața din Romania a companiei ISORIHNER, am fost nevoiți să informăm și să educăm fiecare colaborator în parte cu privire la beneficiile și confortul termic de care va avea parte în urma unei izolații eficiente care efectiv să formeze o barieră permanentă pentru căminul sau imobilul dorit.

Seriozitatea și profesionalismul au propulsat ISORIHNER către al 9-lea an de activitate in Romania. Cu o echipa de chimisti, specialiști tehnici, echipamente moderne și cel mai important, o experiență vastă bazată pe câteva mii de proiecte în toată țara, ISORIHNER a reusit sa se propulseze printre cele mai mari firme din estul Europei in domeniul aplicarii spumei de poliuretan.

Misiunea ISORIHNER este aceea de a aduce valoare fiecărui proiect în care suntem implicați, o valoare durabilă și simțită de fiecare beneficiar pe termen lung. Suntem extrem de încântați să știm că implicarea noastră reduce cheltuielile beneficiarilor chiar și cu până la 40% în ceea ce privește pierderile de căldură.

Ceea ce ne recomandă pe lângă cei peste 200.000 metri pătrați de clădiri rezidențiale izolate este faptul că suntem conștienți că SPUMA POLIURETANICĂ este la bază chimie, formule și componenți si nu doar un produs ce se aplică și problema s-a rezolvat!Echipa noastră este atentă la o mulțime de factori care diferă de la proiect la proiect pentru a fi siguri că atingem un potențial maxim și de durată.



De ce IsoRihner

Devotament

Suntem 100% implicate și angajati în fiecare dintre proiectele dumneavoastră. Personalul nostru, fie că este vorba de manager de proiect , fie aplicator, este constient de valoarea pe care trebuie să o aducă proiectului dumneavoastră.

Calitate

Suntem pasionați de excelență și de a ne face munca bine din prima. Reputația noastră depinde de valoarea livrată în ochii fiecărui client și a comunității.

Inovație

Dezvoltăm și aplicăm tehnologii de clasă mondială. Ascultăm, învățăm și căutăm cele mai bune idei. Ne ferim de indiferență și continuăm să îmbunătățim.

Dorim cu sinceritate să aflăm despre proiectul dumneavoastră și cum putem să vă ajutăm cu privire la termoizolația sau hidroizolația de care aveți nevoie ! Ne puteți găsii prin e-mail la adresa isorihner@gmail.com sau la telefon 0786 262 177 unde veți fi redirecționați către unul dintre managerii de proiecte.