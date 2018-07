Bihar Termalliget = relaxarea perfecta la bai termale cu proprietăți tămăduitoare

În anii 1960 și 1970 au fost adăugate încă două bazine noi, o piscină pentru relaxare cu apa termala și o piscină pentru copii. În 1995 strandul este extins cu clădirea impresionantă a bazinului de inot, care așteaptă oaspeții cu un bazin de 25 de metri cu apă reciclata, o piscină cu apa termala pentru relaxare, saună finlandeză, so.lariu orizontal și vertical, masaj terapeutic și revigorant. În 2001, operatorul Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. a renovat primul bazin și zona acesteia si a infiintat un bufet nou și o caserie noua pentru confortul clientilor. În cadrul unui Program Operațional Regional din 2009, au fost construite cinci bazine noi, fapt prin care centrul balnear s-a schimbat în mod semnificativ și a fost îmbogățit cu numerose servicii noi. Drept urmare, a fost creată noua identitate a instituției Bihar Termálliget, care ofera deasemenea servicii spa, agrement și sport.

Apa termala cu proprietăți tămăduitoare

Parcul termal Bihar Termálliget are apa termala certificată. În apropierea centrului, in Népliget se află fantana termala, de unde se aprovizioneaza strandul. Aceasta sursa dispune de apă de 63° C din straturile hidroizolante protejate, care a fost declarat apa termala cu proprietăți tămăduitoare în anul 1997, de catre Directia balneara din cadrul Ministerului Sănătății Publice. Efectul terapeutic al apei termale a fost verificat printr-o investigație comună efectuată de Departamentul de Reumatologie al Spitalului Kenézy din județul Hajdú Bihar, Institutul de Medicina al DOTE și Spitalul Gróf Tisza István. Conform studiilor, apa este benefică pentru tulburările musculo-scheletale degenerative.

Berettyóújfalu

Orașul Berettyóújfalu se afla în mijlocul părții estice a Câmpiei, pe malul raului Berettyó, la o distanța de 40 km de Debrecen și 35 km de Oradea, accesibil pe drumurile naționale nr. 42 și 47, iar calea ferata este linie de tranzit internațional către Romania.

Istoria orașului Berettyóújfalu datează din cele mai vechi timpuri, dovedite de un număr mare de descoperiri arheologice. Una dintre cele mai importante este cetatea de pământ din Herpály. Când venim din România spre Berettyóújfalu pe drumul national 47, putem admira mănăstirea Herpály de pe vremea lui Árpád, care a fost distrusa în timpul războaielor, dar turnul de sud al monumentului are și acum un aspect impresionant.

Bihar Termálliget oferă posibilități de sport și divertisment pentru turisti. Centrul spa are mai multe feluri de piscine și o saună.

Bazine acoperite

Bazin de inot 1 buc.

Bazin cu apa termala 1 buc.

Bazine exterioara

Bazin pentru copii 1 buc.

Bazin cu apa termala 1 buc.

Bazin strand 1 buc.

Bazin Wellness 1 buc.

Jacuzzi 1 buc.

Sauna finlandeza 1 buc.

Apa termala

Apa termala din Bihar Termálliget a fost declarata oficial apa termala cu proprietăți tămăduitoare în 1997. Strandul primește apa dintr-o fantana din apropiere, care are apa de 63 grade C. Datorită compozitiei apei, acesta este folosit în primul rând în tratarea tulburărilor musculo-scheletale degenerative.

Afecțiunile tratate cu apa termala

* Afectiuni musculo-scheletice

* Boli degenerative (uzura) coloanei vertebrale

* Deformarea coloanei vertebrale o Boli degenerative ale articulatiilor

* Reumatismul țesuturilor moi

Indicațiile de mai sus sunt informații din partea centrului balnear. În cazul unei afectiuni specifice, contactați un specialist.

Contraindicații

Contraindicația este o circumstanță care face ca utilizarea unui tratament sau a unui medicament să fie inutilă sau chiar periculoasă. În băi, apele medicinale prezintă efecte benefice asupra organismului pe baza compoziției lor chimice și biologice. Cu toate acestea ar trebui să se evite utilizarea spa-urilor, în cazul anumitor boli:

– boli acute inflamatorii, stari febrile – boli infecțioase acute și cronice – boli neoplazice maligne – boli cardiace severe, aritmii, hipertensiune arterială extremă – boală hematopoietică severă, anemie severă

– boli hepatice și renale severe – tulburări ale sistemului nervos central, epilepsie, apariția bruscă a anomaliilor leșinului – astm bronșic, convulsii frecvente – boli infecțioase, inflamatorii ale pielii – răni extinse, deschise – incontinenta scaun și urina – sarcina – influența alcoolică

Servicii

Servicii Wellness

* Masaj

* Masaj revigorant

* Servicii medicale

* Mecanoterapie

* o masaj terapeutic

* Hidroterapie

* Gimnastica medicala subacvatica în grup

Alte servicii

* Relaxare activa

* Aquafitnes (aerobic in apa)

* Sala fitnes

* Servicii pentru copii

*Teren de joaca

* Bilet familial

* Bilet partial

* Preturi

Bilet întreg adult 08:00-20:00 1 500 Ft

Bilet întreg adult 16:00-20:00 1 300 Ft

Bilet copil/student (cursuri de zi) 08:00-20:00 1 000 Ft

Bilet copil/student (cursuri de zi) 08:00-20:00 900 Ft

Bilet pensionar 08:00-20:00 1 100 Ft

Bilet pensionar 16:00-20:00 900 Ft

Bilet familial 2 adulti + 2 copii 4 000 Ft

Bilet familial 2 adulti + 3 copii 4 500 Ft

Bilet sauna (zi intreaga) 800 Ft

Pe teritoriul strandului toată ziua functionaza bufet, bucătărie calda, gelaterie! Servim meniul zilei!

Berettyoujfalu , Nepliget ut.

Program: 9.00 – 20.00

Mai multe informatii: herpalyteam.hu/site/bihar-termalliget/

www.facebook.com/termalliget/

