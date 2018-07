Bihorean şpreiat şi jefuit într-o benzinărie din Ungaria

Un bihorean a aflat pe pielea lui ce înseamnă să conduci mult fără să te odihneşti şi, mai ales, să dormi în benzinării sau pe marginea drumului, când, pentru câţiva euro, poţi să te cazezi în siguranţă la o pensiune.

Mihai Nichitescu din Miersig se întorcea din Anglia joi, 21 iunie, de unde tocmai îşi cumpărase o maşină, un Land Rover. A venit cu ea până în Bruxelles, unde a făcut prima pauză, dormind peste noapte. După aceea a condus non stop până în Ungaria 1.000 – 1.200 de kilometri, pe care i-a parcurs în 12 ore. „Când am ajuns în Ungaria eram rupt total. Am oprit la prima staţie de benzină, imediat după graniţa cu Austria, pentru a-mi lua vignetă şi ceva de mâncare. Mi-am dat seama că nu mai pot continua drumul fără să mă odihnesc. L-am întrebat pe paznicul de la benzinărie dacă este sigur să dorm pe acolo, văzând că este plin de romi, după estimarea mea vreo 40, «peşti», «femei uşoare», «alba neagra», cam tot ce-ţi poţi imagina ca infracţiune, şi mi-a spus că nu”, povesteşte Mihai Nichitescu.

Omul a mers mai departe încă vreo 20 de kilometri, dar fiind foarte obosit s-a oprit la o altă benzinărie de pe autostradă, înainte de Gyor.

După ce a închis maşina s-a dus să-şi cumpere un suc. S-a întors la maşină, pe care a încuiat-o, încercând să adoarmă cu geamurile deschise cam de două degete pentru a avea aer, fiind foarte cald.

Fiind foarte obosit a adormit instantaneu, cu borseta pe bancheta din stânga şi alarma pusă.

I-a dispărut borseta

„Fiind fotosensibil, m-am trezit că este aprinsă lumina în maşină. Cred că am dormit cam patru minute, după cum se vede pe camerele din benzinărie. Am constatat că nu mai am borseta cu acte şi bani. Nu eram sigur dacă nu o lăsasm în benzinărie şi m-am dus să întreb. Pe camere se vedea că o luasem cu mine. Din fericire nu mi-au luat telefonul. Fiind negru nu l-au observat. Pe camere se observau clar trei persoane care patrulau pe lângă maşina mea în timp ce dormeam: două au asigurat zona, una a acţionat”, a precizat bihoreanul.

Omul a anunţat un echipaj de poliţie care se afla în acel moment în benzinărie, care a făcut primele cercetări. El este de părere că cheia i-a fost scanată printr-o metodă cu ultrasunete când a închis maşina prima dată, astfel hoţii putând să o deschidă. Mihai este sigur că a fost şpreiat prin geamul care nu era complet închis, cum de altfel, au constatat şi poliţiştii de la Criminalistică, care au fost chemaţi la faţa locului şi au luat probe.

Actele maşinii fiind în torpedo nu au fost furate de hoţi. De asemenea, maşina nu a suferit nici o deteriorare.

De învăţat

Paguba suferită nu este prea mare, doar 90 de Euro, 10.000 de Forinţi şi 200 de lei, plus actele (paşaportul, permisul de conducere), cheile locuinţei, două carduri bancare. Problema este şi substanţa cu care a fost şpreiat. Fiind cardiac a resimţit-o cam trei zile, având dureri de cap şi palpitaţii. Mihai Nichitescu crede că făptaşii vor fi depistaţi de poliţia maghiară pe baza imaginilor video din benzinărie şi a probelor recoltate.

Bihoreanul vrea însă ca păţania sa să fie învăţ pentru alţi români. „În zonă, asemenea atacuri se întâmplă destul de frecvent, Cei vizaţi sunt cei cu maşinile mici, dar nu scapă nici cei care călătoresc cu autocare. Vreau să atrag atenţia celor care trec graniţa în această zonă să nu doarmă în benzinării. Pentru câţiva euro pot alege un loc sigur pentru ei şi maşinile lor, într-o pensiune”, conchide Mihai Nichitescu.