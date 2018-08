Bihoreanca ce a apărut alături de Angelina Jolie, lansează Pelegrina

A cochetat cu politica. Atât ea, cât și sora sa geamănă. Mariana Kofler a fost purtător de cuvânt al Partidului Mișcarea Populară filiala Bihor. Iar sora sa, Elena Sim, a fost anunțată candidat pentru funcția de primar din partea PRU, şefă de promoţie la Relaţii Europene, masterand la European Studies, cu bursă de studii. Interpret, translator, fost fotomodel… Două surori cu traiectorie oarecum asemănătoare plecate în lume ca să aibă succes.

„Ideea aceasta cu plecarea în străinătate ne-a venit, mie şi surorii mele, nu ştiu de unde, dar a venit pe la 14-15 ani. Îmi amintesc că mergeam pe uliţă cu mama prin Roit şi îi spuneam că ne vom întoarce cândva acasă la volanul a două maşini frumoase. Asta ne doream noi, atunci, în copilărie. Mama râdea… şi probabil nu credea. Aveam să şi reuşim asta, la doi ani după ce am plecat în Canada. Ne-am întors pe 15 august, de Sfânta Maria… Am plecat cu vize de studenţi. Prima oară nu am luat viza, am mers şi a doua oară, nu am renunţat. Am demonstrat câtă familie lăsăm în spate, câtă avere. Aşa era atunci… Am petrecut patru ani în Canada. Doi ani nu am putut să ne întoarcem, fiindcă biletul era scump. Am mers la un prieten al fratelui nostru.

Acolo toată lumea ne spunea că suntem frumoase. Ca să primim joburi în modelling am făcut doi ani cursuri la Eleanor Fulcher International, Modelling & Acting Agency.Nu puteam primi joburi dacă nu aveam studii. Atuul nostru a fost, în prezentări, că eram gemene. Ieşeam pe scenă doar în tandem. Şi produceam efectul scontat. Vă daţi seama, dacă am fi ieşit pe rând nimeni nu-şi dădea seama că suntem gemene.

Am făcut prezentări la haine, rujuri, bijuterii. Am primit apoi joburi şi la Viena, la Padova. Dar asta a fost la 20 de ani. La 28 de ani l-am avut pe Luis şi priorităţile mele s-au schimbat. Vorbeam fluent engleza, dar am vrut să mă perfecţionez şi m-am înscris la Facultate. În timpul sesiunii, trei săptămâni nu ieşeam din casă, decât să duc şi să aduc copilul de la şcoală. Credeţi-mă, la facultate nu era sufcient să clipesc din gene, să fiu o fată frumoasă. Apoi, ca să vă răspund la întrebarea precendentă, a venit şi job-ul pentru a fi traducător pentru o fabrică de piese de maşini în Africa de Sud”, ne-a povestit Elena Sim într-un interviu drumul spre succesul său și al surorii sale.

Mariana Kofler a avut apariții în reviste şi cataloage, a făcut figuraţie în filme alături de celebrități. Una dintre cele mai importante apariţii a fost cea din „Pushing Tin”. Companioane acolo i-au fost bihorencei din Roit Cate Blanchett, Angelina Jolie, Bily Bob Thornton, John Cusack.

Mariana a lucrat ca model în Canada, Austria şi Italia. S-a îmbarcat pe un vas de croazieră, unde l-a cunoscut pe cel care avea să o facă doamna Kofler și mama unui băiețel. Întoarsă acasă, Mariana a început o colaborare cu Agenția Gratiela Models, iar visul său a fost acela de a scoate propriile piese. Până atunci a scos propria carte: „Pelegrina”.

„Astăzi am avut marea fericire să țin în mâini rodul gândurilor mele, al neliniștilor și nopților fără somn, al bucuriilor și trăirilor mele, al emoțiilor, al pasiunilor… al multor ani puși pe hârtie. Începând cu 15 august, Pelegrina vă așteaptă în librării și pe site-ul editurii Duran’s.

15 August… o zi specială din atâtea motive!Mulțumesc echipei Duran’s – Ovi D. Pop, Bri Magyari, Radu Baicu, Mirela și Noémi, dar și celor care au contribuit la realizarea acestei cărți chiar fără să știe”, a anunțat orădeanca pe contul său.