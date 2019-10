Bihoreanul din cercul lui Ford și Edison, poveste de Hollywood

O dramă pentru că bihoreanul pierdea tot, de câte ori reușea să-și clădească o poveste de succes. Povestea lui e spusă de strănepotul său, Răzvan Cheregi, în volumul „Imigrantul”, a cărui lansare va avea loc în 19 și 20 octombrie, în Lotus Center Nufărul, la orele 17:00, eveniment organizat împreuna cu Librăriile Cărturești.

Vine din domeniul bancar și a crescut cu poveștile despre străbunicul său, care a emigrat la 14 ani în America, devenind acolo un imigrant de succes. Se întâmplă la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cartea semnată de Răzvan Cheregi vine după mai mulți ani de cercetări, căutări.

„Eu am acasă foarte multe documente, obiecte care au aparținut străbunicului meu. În plus, am studiat multe site-uri de imigranți, în America sunt multe asemenea site-uri, am descoperit și casa în care a locuit în Ohio și locul în care s-a căsătorit”, explică Răzvan Cheregi.

Avea mine de aur

În America, și-a construit mai multe business-uri și a devenit un imigrant de succes. „Oamenii plecau atunci din mai multe motive. Religioase, politice, lipsuri materiale, pentru un trai mai buun pentru familiile lor, iar alții plecau din spirit de aventură. Bunicul meu face parte din această categorie, el avea o stare materială bună”, a spus Răzvan Cheregi.

Bunicul străbunicului lui Răzvan Cheregi se trage din zona Roșia Montană și avea trei mine de aur, deci străbunicul lui Răzvan, John Jinar (Ioan Jinari), eroul cărții «Imigrantul», avea o situație materială bună. Un accident la mina de aur, în care moare un copil, îi schimbă viața lui Ioan Jinari, care este trimis la minele de cărbuni din Bihor, să învețe meserie. Acesta e momentul care îl determină să plece în America.

Un drum de 4 ani până în America

Ioan Jinari este susținut de bunicul său în aventura spre America, oferindu-i o sumă impresionantă pentru aceea vreme, câteva coroane de aur pe care le coase în haină, cu specificația de a le folosi când va avea nevoie de ele. Ioan Jinari vine cu acordul bunicului la minele din Popești – Voivozi, iar de aici pleacă cu convoaiele care se îndreptau spre Occident, cu intenția de a ajunge în America. Răzvan Cheregi spune că eroul său a făcut aproape patru ani pe drum până în Trieste, pe jos, a învățat limba maghiară pe drum, limba italiană și în final a ajuns pe un transatlantic.

„În drumul său de peste patru ani până la portul de îmbarcare și mai departe pe vaporul transatlantic, John trece prin aventuri incredibile, își face prieteni și pierde o parte dintre ei pe drum, iubește și este iubit, câștigă respect și admirație, dar … le pierde pe toate. Până să ajungă un respectat om de afaceri în America, în cercul din care făceau parte Firestone, Ford sau Edison, John va trece prin multe încercări teribile, care i-ar fi făcut pe mulți alții să renunțe”, spune Răzvan Cheregi în prezentarea cărții sale.

În mare parte, cartea lui Răzvan Cheregi e bazată pe un fapt real, dar autorul a introdus și părți de ficțiune, pentru a face cartea mai dinamică, mai captivantă, „ca să-ți dorești să mai citești un capitol și încă unul, și încă un volum”, explică scriitorul.

Răzvan Cheregi spune că a promovat romanul în comunitățile de români din America, acolo unde bunicul său a avut un ziar în limba română, dar și prima bibliotecă în limba română. Răzvan Cheregi crede că un film inspirat din viața străbunicului său s-ar bucura de mare succes. Ioan Jinari nu a uitat niciodată zona Popești – Voivozi. A cumpărat două dealuri și își doarme somnul de veci acolo.

Ce spun cititorii?

„Un debut remarcabil în literatură, al unui autor aplecat mai mult spre cele economice. Cartea, scrisă în stil alert, ține cititorul cu sufletul la gură, este un veritabil scenariu de film! Aprecierea mea deosebită pentru efortul remarcabil de a omagia un român care a avut un aport considerabil la dezvoltarea Statelor Unite. Aștept volumul al doilea, să vedem revenirea acasă a lui John Jinar”, spune Marius Bostan, fost Ministru al Telecomunicațiilor, om de afaceri, inițiatorul proiectului www.repatriot.ro.

”Cu siguranță, cartea este foarte captivantă și se pretează pentru film pentru că e dinamică și are un șir neîntrerupt de întâmplări. Va ieși un film de succes, la fel ca și cartea!”, consideră Mihai Enea, manager proiecte TVR. “Fascinat de subiect! O carte pentru românii de pretutindeni!”, spune Sergiu Manea, președinte BCR. ”Un roman captivant, care te prinde de la primele pagini. Am citit cartea în mai puțin de două zile și parcă nu mai voiam să se termine. Abia aștept continuarea!”, consideră Gabriela Cadar, profesor de limba engleză.

”Wow! Dragă Răzvan, cred că povestea străbunicului tău care a venit tocmai din Transilvania până în America, este o carte excepțională și un subiect demn de adus în conștiința națională, până la președintele Trump. Incredibil, ce viață a trăit John!”, a transmis Bryan Heathman, president, Made for Success Publishing, USA . ”În sfârșit, o carte românească bună, care ajunge și în Diaspora. Noi, cei plecați din țară, ducem lipsă de cultură autentică românească. Vă mulțumesc pentru volum; mi-a mers la inimă povestea străbunicului Dumneavoastră!” , spune Rodica Elena S., Italia .

”Dragă Răzvan, felicitări pentru inițiativă și mult succes! Dorim să susținem proiectul tău prin promovarea pe canalele proprii social media și achiziția de cărți.” Ștefania Cristescu, director Marketing și Comunicare, la Paria Bank. ”Am terminat cartea «Imigrantul» acum câteva zile. Foarte bună cartea. Felicitări sincere! Este o carte pe care nu-ți vine să o lași jos, încă o pagină și încă o pagină și încă una”, spune Răzvan Ailisoaie, RM UniCredit Leasing. „Incredibil ce acțiune! Sincere felicitări, Răzvan! Mai vreau! Pe când continuarea ”, a transmis Ioana Mureșan, din Cluj, româncă repatriată din UK, membră și președinte a unor asociații culturale din Cluj-Napoca.

„Cumpără o carte, repatriază o familie”

Oradea. „Imigrantul” este o carte dedicată românilor de pretutindeni. Și acestea nu sunt doar vorbe, deoarece pe lângă un spirit creativ, Răzvan Cheregi e și un spirit practic, pragmatic. În paralel cu cartea, el a lansat și campania „Cumpără o carte, repatriază o familie”. Scopul acestei campanii este repatrierea unei familii de români care lucrează în străinătate și oferirea unei burse de 10.000 de euro pentru înființarea unei afaceri noi în România.

Campania are ca suport romanul de ficțiune „Imigrantul”, bazat pe o poveste reală, un roman de aventuri, dragoste, istorie, dar în care sunt prezentate și multe principii despre economisire, investiții si pasaje de educație financiară. „Prin achiziția romanului «Imigrantul», contribuiți la înființarea bursei anuale de 10.000 de euro, prin intermediul căreia oferim logistică, cursuri, consultanță și suport material unei familii plecate la muncă în străinătate și care își deschide o afacere în România.

Prima bursă de 10.000 de euro este prevăzută pentru anul 2020. Te poți înscrie în campanie, trimițând un email cu datele tale pe adresa razvan.cheregi@gmail.com sau poți contacta reprezentanții RePatriot”, este mesajul lui Răzvan Cheregi pe repatriot.ro, acolo unde găsiți mai multe informații despre cum puteți susține această campanie.