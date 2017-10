Bihorencele vor reprezenta România şi Ungaria în finala mondială Miss Glamourface

Judi este fiica universitarului de la Facultatea de Arte Oradea, Amalia Judea, cunoscut scenograf, dar şi din perspectiva modellingului, creatoarea brandului Amalia Fashion Management. Judi a făcut primii paşi pe podium împreună cu mama ei, la agenţia pe care aceasta o conduce. A studiat matematică-informatică la Liceul „Emanuil Gojdu”, după care a decis să facă o rotaţie profesională de 180 de grade.

În acest an, Judi a intrat a treia la Facultatea de Arte Vizuale, secţia Editare foto-video, la Cluj-Napoca. Ea a mai participat la finala mondială a Miss World Bikini în Malta, dar unde a înmânat premiul câștigătoarei, ea având doar 8 ani pe atunci.

Andreea-Bianca Ţiburcă are aproape 18 ani și este elevă la Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleşd, în clasa a XII-a, la Ştiințe ale naturii. A practicat dansul înainte de modelling şi se pregăteşte să devină studentă la Medicină. „Voi reprezenta România – o ţară în care trăiesc cele mai frumoase fete din lume – la un concurs internaţional de frumuseţe, şi o să fac tot posibilul ca românii să fie mândri de mine.

Până acum am mai reprezentat Bihorul la un concurs; a fost bine pentru început şi sunt mândră că am ajuns pâna aici… Sunt o persoană optimistă, încrezătoare, descurcăreaţă”, se autocaracterizează Andreea. Cum au ajuns fetele să fie finaliste la Miss Glamourface World 2017? O spune chiar Amalia Judea.

„Mi s-au cerut finaliste pentru România şi Ungaria, pentru că Agenţia Amalia Fashion Management reprezintă mai multe ţări, inclusiv Miss Moldova. Am avut reprezentante la Miss Turism World şi Miss Bikini Malta, Miss Top Model Of the World în China, Miss University Ungaria. Andreea a reprezentat Bihorul la Miss România anul acesta, iar Judita la fel, în urmă cu câtiva ani. Judita având dublă cetăţenie, are dreptul să reprezinte Ungaria. Competiţia va avea loc anul viitor, în martie”, explică Amalia Judea.

Acolo, Amalia Judea este invitată de onoare să facă parte din juriu la acest concurs. „Va fi, dincolo de o competiţie a frumuseţii, şi o experienţă culturală interesantă, deoarece sunt fete de pe toate continentele”, anticipează Amalia Judea.