Bihoreni față în față cu ursul! Jandarm în pericol de moarte. În curte numai sânge

Vânătorii nu pot împușca urșii decât în situații excepționale. Si atunci cu derogare de la Ministerul Mediului. Derogare refuzată, deoarece nu se consideră pagube niște animale, niște cotețe distruse de urs. În cel mai recent atacat din noaptea de joi spre vineri, viața unui jandarm a fost în pericol. O localnică e gata să intre în greva foamei după ce a văzut a doua oară moartea cu ochii în urma atacului ursului.

Iata ce a declarat pentruu Horia Claudiu Dumitraș: „Pe la 3 noaptea m-a sunat vecina: Vine ursul la tine! Vine ursul la mine, a doua săptămână. Fără număr, nici nu mai stiu…M-am trezit, am ieșit am văzut gardul jos. Doamne, nu vine că-i la mine. Am sunat la 112. Să așteptăm, să așteptăm. Doamnă de când așteptăm mă mânca de zece ori ursul…A venit apoi, într-adevăr poliția prima dată. Era ora 3 către 4. Au văzut acolo rupt gardul, dincolo rupt, găinile moarte prin curte. Iepurița mi-a scos-o din coteț. Ursul era pe aici prin zonă..Au venit jandarmii, au dat cu petarde…No, era către ora 5.. nu mai vine, nu mai vine…Stăteam toți în curte, poliție, jandarmi… când uite-l. Jandarmul a căzut jos. Vecinul a sărit să nu-l omoare ursul pe jandarm. Vecinul cu mâinile goale, ei cu patru puști. Să nu-l sperie pe urs, să nu-l streseze numa noi să murim…Și ursul dădea ture după casă. Dar să spună politiștii, jandarmi că au fost aici, eu nu mai am aer… Am copil, nu iese din casă. Dacă nu sunt oamenii aici, nici eu nu ies. Stau închisă în casă. Ce să aștept? Zece ani să aștept? Stau închisă în casă și fac greva foamei. Ce să fac? Poliția a fost, jandarmii au fost, ursul la mine în mijlocul curții și nimeni nu face nimic…Zice ca nu-i pagubă. Da găinușele mele? Da câinele că am crezut că-i mort, nu l-am găsit că a fugit. Nu pot să-l țin legat că la noapte iar vine pe el…Tot, tot îi spart..Jandarmul era în pericol să-l omoare dacă nu-l ridica cineva. Ursul era la doi metri… Prin curte numai sânge…”.