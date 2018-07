Bihoreni la un festival internaţional din Slovacia

La sfârşitul săptămânii trecute, comuna Cierna Voda din Slovacia a organizat un festival internațional cu titlul „Viitorul Europei va fi aşa cum îl formăm noi” (EU future is as we shape it). La eveniment, din România au participat delegaţii din comunele Vadu Crişului, în frunte cu primarul Dorel Cosma, şi din Auşeu, delegaţie condusă de viceprimăriţa Ancuţa Şchiop.

Localitatea Cierna Voda a fost menţionată prima dată în anul 1217. Se află în regiunea Trnava, are suprafaţa de 12.142 km² şi o populaţie de 1.400 de locuitori.

În perioada 20-22 iulie, în această aşezare din Slovacia şi-au dat întâlnire, pe lânga gazde, peste 180 de persoane, reprezentanţi de comune din opt ţări europene. Festivalul a avut trei componente: una culturală, în care formaţii din localităţile participante au prezentat câte un program artistic, sâmbătă a fost o zi dedicată gastronomiei, prin organizarea unui concurs de gătit şi conferinţe dedicate prezentărilor şi dezbaterilor pe teme cu care se confruntă comunităţile din Europa.

Foto: I.H. © Foto: I.H.

Vineri, după cazarea participanţilor, a avut loc prezentarea „Democraţia în UE”, apoi deschiderea festivă a evenimentului, prezentarea programelor culturale ale delegaţiilor prezente şi un dineu oficial organizat în cinstea invitaţilor. Seara a continuat cu discotecă în aer liber. Sâmbătă dimineaţa, după o prezentare având ca temă liberalismul şi iliberalismul, la ora 13:00 echipele s-au pregătit pentru gătit.

Bihorenii, cu Cosma Dorel, primarul comunei Vadu Crişului, în postura de bucătar-şef, au pregătit un aperitiv bogat, din care nu au lipsit slănina, caşul şi cârnații de casă, o tocăniţă din piept de pui cu fasole verde şi smântână şi macaroane cu telemea de oaie, ei fiind revelaţia concursului. Standul român – mâncărurile pregătite, preparatele pentru degustare şi pălinca de Bihor – a fost asaltat de persoanele din celelalte delegaţii participante şi din Cierna Voda. La ora 16:00, delegaţiile prezente au defilat pe străzile localităţii, apoi au urcat pe scenă şi au salutat publicul.

Seara, membrii delegaţiilor s-au întâlnit la o cină comună, unde formaţiile artistice şi soliştii vocali prezenţi la eveniment au prezentat câte un program cultural.

Haşaş Ioan