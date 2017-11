Bihoreni premiați la Transilvania Drag Race – Câmpia Turzii

Evenimentul, care este ultimul de acest fel din 2017, a adunat la un loc peste 150 de concurenți, meritele câștigătorilor din Bihor fiind cu atât mai mari. Iubitorii de mașini au avut ocazia să admire cele mai puternice mașini, tuning show, car audio, dar și concursul de viteză.

La fel ca și la ediția de anul trecut, Bocra Marius Gabriel a obținut locul I la categoria “Best car of the show”, cu mașina Ford Focus – BH-28-BMG, de culoare portocalie. Cu aceeași mașină a luat locul I la categoria interior.

O alta mașină superbă, Opel Vectra B :BH-72-AXE, proprietari Valentin Bereczki și fiul său Adonis Bereczki a obținut locul II pentru interior și Best of the show locul III, iar Florin Gurău cu Vento BH-88-GRF, locul III la categoria Paint. Sunt trei modele foarte reușite, care fac parte din Project By ExtremeCars Tuning Oradea.