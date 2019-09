Bihorenii au producători și alimente de calitate

Parcarea de la Complexul President din Băile Felix a devenit neîncăpătoare, joi seara, 19 septembrie 2019. Aici s-a derulat prima întâlnire de lucru a reprezentanţilor industriei ospitalităţii şi ai producătorilor şi distribuitorilor de produse şi servicii gastro şi conexe din judeţul Bihor, care s-a bucurat de un real succes. Evenimentul, organizat de Asociaţia Culturală D’ART Oradea şi Asociaţia Naţională a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism (ANBCT) România, cu sprijinul Consiliului Judeţean Bihor şi al Asociaţiei Comunelor din România – Filiala Bihor, a adunat joi seara la President circa 200 de reprezentanţi ai industriilor menţionate şi ai direcţiilor judeţene de concentrate. Au mai fost prezenţi Claudiu Sorin Roşu – Mareș, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi deputatul de Bihor, Ioan Sorin Roman, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Good Chefs

Invitaţii au fost aşteptaţi cu zeci de produse alimentare tradiţionale bihorene (mezeluri, brânzeturi, conserve, legume, fructe, bere, vin, țuică, sucuri naturale, prăjituri, gemuri şi dulceţuri etc.), inclusiv mititei la grătar de cărbune şi vițel la proţap. Încă de la intrare se observa vițelul la proțap, pregătit de bucătarii conduși chef Alexandru Șandrău, după o rețetă doar de el știută. „Vițelul este pregătit de colegii noștrii cu mare pricepere. Prima dată este fiert. Pe urmă este lăsat 24 de ore la macerat cu condimente speciale, secretul bucătarului, bineînțeles. După aceea este pus la proțap cu cărbune. Este servit cu sos brun spaniol și cu încă un sos special, sosul vițeului, alături de hrean, muștar și murături”, ne-a informat șeful de restaurant Alex Șandrău.

„Scopul întâlnirii noastre este alimentația sănătoasă. La Oradea, cinci oameni pasionați de gastronomie, am inventat acest concept – Good Chefs. Suntem aici pentru a lansa acest concept în cadrul întâlnirii de lucru ai reprezentaților ospitalității din Bihor și ai reprezentanților producătorilor, distribuitorilor, furnizorilor de produse alimentare, produse gastro și conexe gastronomiei din județul Bihor”, a precizat Nicolae Pop, administratorul Asociaţiei Culturale D’ART Oradea.

„Sunt la primul eveniment de acest fel în care văd îngemănate furca și furculița și așa facem și noi traseul, de la furcă la furculiță, să demonstrăm trasabilitatea, să demonstrăm că ceea ce mănâncă românul nostru este de bună calitate și siguranța alimentară este păstrată”, a subliniat Claudiu Sorin Roşu – Mareș.

Produse de calitate și surprize

Iubitorii sucurilor, gemurilor și ai zacuștii făcute după rețete vechi, de la țară au avut ocazia să le deguste în cadrul evenimentului. Acestea au fost aduse la President tocmai din zona Beiușului. „Adunăm produse din depresiunea Beiușului, pentru că acolo locuim și încurajăm micii producători să producă și să hrănim orășenii cu produse curate. Fie că vorbim de zacusca de vinete cu ardei copți, fie de sirop de merișoare, șoc sau afine, până la gemuri, brânzeturi, cârnați de mangaliță”, ne-a spus Adi Ciortan de la „Bocceluța cu bucate”.

Petru și Mariana Buzle au adus fructe și legume din „Ograda de sub deal” din Uileacu de Criș. „Sunt singurul producător de pepeni din zonă. Pot să spun că sunt cei mai buni pepeni. Folosesc gunoi de grajd. De copil am iubit fructele și le voi iubi până când voi închide ochii. Mai avem zmeură, căpșuni, roșii, alune de pământ”, ne-a povestit Petru Buzle. Și produsele din „Ograda de sub deal” chiar sunt bune și au gust.

Pe lângă bucatele alese, organizatorii au pregătit multe surprize invitaților. Una dintre acestea a fost inedita paradă a modei în care manechinele Agenției Grațiela Models au defilat cu diferite vase în mâini.

Cele mai așteptate momente ale serii au fost demonstrațile live de cooking show în care cei prezenți i-au văzut la lucru pe Adrian Neag și Paul „The Inkchef” Siserman, reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism România. Aceștia au gătit piept de rață și antricot de vită, care au fost licitate de către cei prezenți, banii ducându-se spre învățământul dual pentru profesiile de „Bucătar” și „Ospătar”.