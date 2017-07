Bihorenii care se ocupă de componentele hardware şi software ale celui mai bun tenisman român

În echipa care în doar câteva luni l-a propulsat pe tenismanul Marius Copil 75 de locuri în clasamentul WTA se află orădenii Andrei Mlendea şi Ioan Popoviciu. Ambii au un rol-cheie în ascensiunea celui mai bine cotat tenisman român la simplu. Primul este antrenor, iar cel de-al doilea mental coach. Andrei Mlendea este fiul primarului de Beiuş, Petru Căluş Mlendea. Andrei Mlendea a fost antrenor al Simonei Halep, dar şi al Jelenei Jankovic, fost numărul unu mondial în clasamentul WTA în anul 2008. Andrei Mlendea a început să joace tenis la nouă ani. El şi-a amintit, într-un interviu dat pentru ziare.com, contextul în care a ajuns pe terenul de tenis.

„Tata lucra la o fabrică şi primea sponsorizări pentru diferite competiţii. Într-o zi a venit un organizator şi mi-a propus să particip la un astfel de eveniment. Mi s-a părut interesant şi am decis să dau curs ofertei. Astfel mi-am făcut debutul în tenis”.

La vârsta de 12 ani, Andrei Mlendea a devenit vicecampion naţional, la 13 ani campion naţional, iar la 14 ani dublu campion al Europei de Est, la probele de simplu şi dublu. Ca antrenor, performanţele sale sunt cu totul remarcabile, lucrând cu sportivi de top la nivel internaţional. Andrei Mlendea este cel care a decis că Marius Copil trebuie să lucreze cu un psiholog în performanţă sportivă.

Marius Copil a povestit pentru ziare.com şi prosport.ro: „Andrei vorbea cu domnul Ioan Popoviciu foarte des la telefon, fără să îmi spună mie. Când am început să lucrăm, ştia în mare parte despre mine, ce probleme am, cum reacţionez, că nu am încredere în mine. Două luni mi-a tot spus Andrei «hai să lucrezi cu un psiholog!». Eu – nu, nu, nu! Că pot singur!… Tot încercam să reuşesc pe cont propriu, să zic aşa, dar nu am avut succes. Aşa că am decis să încerc. Eu mai lucrasem cu doi-trei psihologi, pe la 21 de ani, apoi la 22 de ani, dar… mă duceam la o şedinţă la cabinet şi de-abia aşteptam să se termine ora, mi se părea aiurea! Atunci nu a fost să fie. Cu domnul Ioan am început pe Skype, în timpul unui turneu din Franţa, îmi aduc bine aminte: după US Open, venisem în Europa… Din prima, mi-a inspirat încredere, era o persoană foarte pozitivă, mă ştia. Şi acum mă caută tot timpul, zilnic, se interesează mult de mine, îmi inspiră încredere şi simt că îşi doreşte să progresăm amândoi. Mă bucur că am luat decizia asta şi că Andrei l-a găsit pe domnul Ioan”.

Ioan Popoviciu este psiholog în performanţă sportivă, doctor în sociologie. În perioada 2012 – 2013 a profesat în cadrul Şcolii de Fotbal Liberty Oradea, perioadă în care doar fotbaliştii de la Academia Hagi mai beneficiau de serviciile unui psiholog. Ioan Popoviciu a fost apoi psiholog pentru CS Oșorhei, dar şi lector în cadrul Școlii de antrenori a FRF.

„Sunt licenţiat în psihologia educaţiei şi m-am specializat în dezvoltarea performanţei în sport. Domeniile de interes personal sunt: evaluarea performanţei sportive şi organizaţionale, antrenamentul psihologic în performanţa sportivă, educarea şi dezvoltarea caracterului de performanță sportivă, a valorilor, consilierea în vederea rezilienţei. Până în prezent am lucrat cu peste 200 de fotbalişti, dintre care unii sunt din Liga 1, din Naţionala de fotbal a României, din campionatele externe, Italia, Franţa, Anglia, Ungaria, Germania şi de la Şcoala de Fotbal Liberty Oradea.

În ultima perioadă am început colaborarea cu sportive de performanţă din lumea tenisului, axându-mă pe antrenamentul mental pentru performanţă în tenis: rezilienţă, optimism, mentalitatea de învingător, dezvoltarea încrederii în sine şi abilităţile proprii, dezvoltarea şi controlul atenţiei concentrate şi distributive, stresul competiţional, anxietatea de performanţă, teama de succes, factorii motivaţionali, controlul emoţiilor, impulsurilor, gândurilor, inteligenţa emoţională, tehnici de relaxare şi învăţarea psihologică a deprinderilor în sport”, spune Ioan Popoviciu într-o prezentare pe care o face pe propriul site.

Lui Ioan Popoviciu îi place să spună că dacă antrenorul se ocupă de componenta hardware a sportivului, şi anume de rezistenţa la efort fizic, tehnică şi tactică, „noi, psihologii sportivi, ne ocupăm de componenta software, adică de reglarea gândirii şi emoţiei jucătorului, pentru a-i îmbunătăţi performanţa, de a ridica performanţa sportivă prin reglarea cognitivă, emoţională şi comportamentală a jucătorului”.