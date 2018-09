Bihorenii, faţă în faţă cu angajatorii

Bihorenii aflaţi în căutarea unui loc de muncă au mai avut o şansă. Vineri, 14 septembrie 2018, la Lotus Center, s-a desfăşurat cea de-a VI-a ediţie a „Târgului locurilor de muncă şi al formării profesionale”. „Cele 19 firme prezente oferă circa 600 de locuri de muncă şi 50 de cursuri de formare profesională. Plaja de acoperire este destul de mare. Avem şi companii din parcul industrial, dar şi din Arad. Se caută absolut orice, de la şoferi la operatori, de la preparatori fast-food la personal pentru hipermarket, dar şi persoane cu studii superioare. Din punctul nostru de vedere este un succes”, a declarat Mihai Dacin, administratorul Top Press, firma organizatoare.

Oferte şi oferte

Majoritatea companiilor prezente aveau oferte şi pentru începători şi pentru persoane cu experienţă, dar pretenţiile nu erau exagerate. „Avem oferte variate, şi pentru persoane cu experienţă, pentru HR, de exemplu, dar şi fără, pentru ingineri care doresc să lucreze în Autocad. Îi pregătim noi direct de pe băncile facultăţii. Avem şi studenţi în ultimii ani de facultate. Nicio problemă. Îi învăţăm noi. Trebuie să ştie lucra pe calculator şi un pic de engleză. Mai multă experienţă le cerem celor care lucrează cu clienţii sau cu furnizorii”, ne-a explicat Delia Tirla, specialist resurse umane.

Unii dintre participanţi erau mulţumiţi de ofertele de la târg. „Am găsit câteva oferte la companii din Parcul Industrial. Luni am fost chemat la interviu şi sper să se materializeze una dintre ele”, a precizat Daniel Pasc, un orădean care-şi căuta de lucru.

Alţii, considerau că ofertele companiilor prezente erau prea mici la gradul lor de calificare, fiind dezamăgiţi. Este cazul inginerului lui Nagy Bela şi a fiului său Nagy Robert. Dacă tatăl a renunţat să-şi mai caute un loc de muncă, fiul, cu mai multe doctorate, şi-a încercat norocul pe la mai multe companii, dar nici una nu s-a aplecat asupra diplomelor lui. „Fiul meu are cinci ani de doctorate, şi în loc ca toată lumea să sară pe el, parcă nici nu ar fi prezent pe aici. A terminat Electronica, a terminat Telecomunicaţiile, ca şef de promoţie la ambele, este economist în Marketing, are cinci ani de doctorat şi mai are încă cinci”, a explicat Nagy Bela. „Firmele consideră că sunt prea calificat pentru posturile pe care le au şi nu sunt dispuse să plătească. Aici sunt doar posturi pentru executanţi, un fel de lohn. Nu doresc progres. Oamenii sunt nişte roboţi industriali”, ne-a povestit Nagy Robert, care crede că opţiunea salvatoare pentru el ar putea veni de afară.

Faţă în faţă

„Conceptul acesta de târguri, interacţiunea directă cu omul, este cu totul altceva faţă de faptul când ai o listă în faţă şi te duci pe la sediile companiilor. Sunt companii care ştiu să-şi atragă eventualii candidaţi, care le spun cine sunt şi ce oferă, ca o poveste. Comunicarea directă contează foarte mult”, este de părere Mihai Dacin.

În ceea ce priveşte comentariile celor care spun că toate firmele oferă salariul minim pe economie, Dacin crede că multe dintre acestea sunt răutăcioase şi sunt făcute în necunoştinţă de cauză. „În primul rând noi nu putem impune companiilor prezente ce salarii să ofere. Noi le punem faţă în faţă cu candidaţii. Pe de altă parte, salariile oferite au crescut, având în vedere criza de pe piaţa forţei de muncă”, a subliniat organizatorul târgului.