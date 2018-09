Bihorenii invitaţi să cureţe deşeurile

World Cleanup Day va începe pe 15 septembrie, la ora 10.00, în Noua Zeelandă. Valul de acţiuni de curăţenie va urma soarele prin 24 de fusuri orare şi se va încheia 36 de ore mai târziu în Hawaii. Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament.

Şi orădenii, respectiv bihorenii, sunt chemaţi să-şi cureţe judeţul de deşeuri în cadrul ,,Let’s Do It Bihor!’’.

Organizatorii acţiunii ,,Let’s Do It România’’speră ca la nivel naţional să scoată la curăţenie un million de voluntari, o cifră record în istoria campaniei. În acest caz, Bihorul ar trebui să adune 30.000 de voluntari, cifră absolut imposibilă, în viziunea coordonatorului judeţean Mihai Pop, deoarece cel mai mare număr de participanţi la nivelul Bihorului a fost de 11.600 de voluntari..

,,Am acceptat provocarea de a mijloci evenimentul. Este o provocare pentru fiecare de a se implica în număr cât mai mare’’, a declarat Mihai Pop, în cadrul unei conferinţe de presă.

© Ionuţ Coman şi Mihai Pop, coordonatori judeţeni ai campaniei

Potrivit acestuia, în prezent, 1.800 de voluntari sunt înscrişi oficial.



,,Nu toţi voluntarii s-au înscris, deşi ne-au confirmat că vor participa. De pildă, există companii din partea cărora s-a înscris un singur reprezentant, însă la acţiune vor participa mai mulţi angajaţi’’, a explicat Ionuţ Coman, responsabil cu logistica în cadrul echipei de coordonare la nivelul judeţului Bihor. Ionuţ Coman are deja experienţă în proiect, întrucât trei ani la rând a fost organizator al ,,Let’s Do It!’’ în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Înscrieri

Fiecare voluntar care vrea să se implice în campanie este invitat să se înscrie accesând platforma proiectului ,,Let’s Do It România!’’(https://letsdoitromania.ro). Odată intraţi pe platformă, ei trebuie să selecteze judeţul din care fac parte şi instituţia ori ONG-ul pe care-l reprezintă sau dacă sunt simpli voluntari.

Voluntarii înscrişi în proiect vor fi prezenţi în 15 septembrie în parcarea de la Lotus Center, de la ora 09.00. Acolo vor fi înregistraţi, vor primi mănuşi şi saci.

,,Zonele în care ei se vor implica apar pe o hartă digitală creată şi de către noi. Am fost pe teren la o cartare a deşeurilor. Sunt câteva sute de zone în care vor merge voluntarii. Cei înscrişi în proiect şi-au ales zona în care vor să intervină’’, a explicat Ionuţ Coman.

În proiect vor fi implicaţi şi elevii, respectiv părinţii şi profesorii acestora. Aceştia vor fi recrutaţi abia după ce se vor întoarce în bănci. Campania va fi susţinută şi de Jandarmeria Bihor, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bihor, Penitenciarul Oradea, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Crişana’’, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Garda de Mediu, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, ABA Crişuri, Universitatea din Oradea etc.

Coordonatorii judeţeni ai proiectului sunt foarte dezamăgiţi că din peste 100 de primării din judeţ, doar 10 s-au arătat disponibile să se implice în această acţiune (primăriile din Criştioru de Jos, Beiuş, Aleşd, Copăcel, Girişu de Criş, Nucet, Salonta, Valea lui Mihai, Ştei şi Derna).

Totodată, la intrarea în judeţul Bihor, dinspre Vârfuri, jandarmii bihoreni vor coborî în hamuri pe o râpă abruptă şi periculoasă în care s-au adunat câteva tone de deşeuri.

,,Acolo vom trimite şi câteva companii din Parcul Industrial şi câţiva voluntari care vor avea maşini şi disponibilitatea de a urca până la Vârfuri’’, a spus Mihai Pop.

Din 2008

Mişcarea ,,Let’s Do It, World!’’, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curăţenie Naţională şi a reuşit să mobilizeze 50.000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din reţeaua internaţională ,,Let’s Do It World!’’ încă de la început, fiind a patra ţară care a organizat o acţiune naţională de curăţenie. Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani şi numără astăzi 150 de ţări cu experienţă sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curăţenie Naţională în 2018.

Din 2010 şi până în prezent, ,,Let’s Do It, Romania!” a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acţiuni de curăţenie naţională şi peste 50.000 de elevi şi părinţi în proiecte de educaţie ecologică, fiind curăţate 18.000 de tone de deşeuri.