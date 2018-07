Bihorenii pot învăţa gratuit o meserie

Bihorenii fără un loc de muncă au șansa de a-l obține mai ușor participând la cursurile de formare profesională organizate de AJOFM Bihor. Pentru luna iulie, agenția județeană intenționează să demareze nu mai puțin de 12 cursuri de formare profesională pentru meserii care au mare căutare pe piața muncii.

Meserii căutate

Unul dintre cursuri îi va forma pe cei interesaţi în meseria de confecţioner cablaje auto. Cursul durează 360 de ore. Multe firme din parcurile industriale ale Oradiei caută astfel de meseriaşi. Din participările la ultimele târguri de joburi am aflat de la angajatori că găsesc foarte greu sudori şi stivuitorişti. Acestea sunt alte două cursuri de formare profesională organizate de agenţia judeţeană.

Domeniul construcţiilor este mereu în căutare de forţă de muncă. Unul dintre cursurile organizate de AJOFM Bihor va fi pentru lucrători şi finisori în construcţii.

Este foame mare de angajaţi în domeniul HORECA. Firmele îşi găsesc foarte greu ospătari şi bucătari. AJOFM Bihor va organiza câte un curs de formare profesională pentru fiecare dintre aceste meserii.

Firmele din domeniul comerţului, atât marile magazine, cât şi cele mai mici îşi găsesc foarte greu angajaţii pe care îi caută. Agenţia bihoreană va organiza un curs pentru lucrători în comerţ la Oradea şi unul la Salonta. La Beiuş se va organiza un curs de agent vânzări.

În domeniul agriculturii se pot face bani serioşi. La Salonta va fi organizat un curs pentru mecanici agricoli.

Alte două cursuri pe care AJOFM Bihor şi-a propus să le organizeze sunt: iniţiere în antreprenoriat la Oradea şi inspector resurse umane la Aleşd.

Vor muncă de birou

„Cursurile au fost alese în funcţie de solicitările angajatorilor şi cei care le vor finaliza au şanse foarte mari de angajare. Cele mai solicitate sunt cele tehnice. Problema este că foarte greu reuşim să adunăm o grupă de 14 persoane pentru a demara cursurile”, ne-a declarat Békési Csaba, directorul executiv al AJOFM Bihor.

Pe de altă parte, aceasta a subliniat faptul că majoritatea celor care caută un loc de muncă ar vrea o slujbă de birou. „Am făcut o analiză şi am dat două anunţuri: unul pentru operator producţie, opt ore, salariul minim pe economie, plus bonuri şi transport gratuit şi unul pentru asistent manager – opt ore, salariul minim pe economie. La primul anunţ nu a sunat nimeni, dar pentru al doilea post am primit mai multe telefoane”, a precizat directorul executiv al AJOFM Bihor.

Persoanele interesate de un curs de formare profesională pot obţine informaţii suplimentare la sediul AJOFM Bihor din Oradea, Str. Transilvaniei nr. 14, tel: 0259.436.821 sau la punctele de lucru din Aleșd, str. Rândunicii nr. 4, tel: 0259.340.022; Beiuș, str. Samuil Vulcan nr. 16, tel: 0359.461.731; Marghita, str. Eroilor nr. 9, tel: 0259.363.528 și Salonta, str. Republicii nr. 22, tel: 0259.372.156. Alte informații pot fi găsite pe site-ul agenției: www.bihor.anofm.ro.