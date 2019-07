Bihorul are cinci sportivi care au luat nota zece la Evaluarea Naţională

Unii spun că prioritară e şcoala, că sportul, în special cel bihorean, momentan nu oferă prea multe perspective. De aceea, unii sportivi talentaţi sunt revoiţi să renunţe la cariera sportivă la vârste fragede, încă din juniorat.

20 de elevi bihoreni au încheiat Evaluarea Naţională cu media 10. Dintre aceştia, cinci fac sau au făcut sport de performanţă cu rezultate notabile. O dovadă că se poate performa în acelaşi timp atât în sport cât şi în învăţătură. Cu siguranţă nu este uşor, iar pentru rezultatele obţinute merită felicitaţi atât ei, cât şi părinţii, profesorii şi antrenorii lor.

Sporturile din care provin „decarii” de la Evaluare sunt baschet, polo, handbal şi fotbal.

La lotul naţional

De nota 10 la Evaluarea Naţională, Mihai Patrick Dumitru (Colegiul Naţional ,,Emanuil Gojdu” Oradea) se anunţă un poloist de mare viitor. Patrick este legitimat la ACS Progress Oradea, fiind căpitan şi golgheterul echipei. Tânărul poloist este component al lotului naţional U15 al României, cu care va participa la Campionatul European. Poloistul are în palmares un titlu de campion naţional, iar în august se va lupta pentru un nou titlu. „Patrick este un copil talentat, serios şi echilibrat. Un copil de nota 10, din toate punctele de vedere”, l-a caracterizat Karmen Chimerel, preşedintele clubului.

O speranţă a baschetului bihorean este Alexia Creț (CN ,,Emanuil Gojdu” Oradea). Alexia a jucat sezonul acesta la echipa de junioare U15 BCU Oradea şi la echipa de Ligă Națională CSU-CSM Oradea. Baschetbalista a fost convocată la lotul naţional U15, participând la un turneu de pregătire în Istanbul. „Pentru a ne demonstra că nu este imposibil să faci cu succes şi şcoală, şi sport, la turneul final U 15 desfăşurat la Buziaş, sportiva noastră a fost cea mai eficientă jucătoare a turneului, la egalitate de puncte cu altă jucătoare tot de la echipa BCU Oradea, Milas Teodora Lorena (79 eficienţă), precum şi cea mai bună pasatoare şi a treia marcatoare a turneului. Alexia a fost cea mai bună marcatoare a echipei, cu 14,6 puncte/meci”, se menţionează într-un comunicat al clubului.

Interconectivitate

Un alt exemplu de succes vine din handbal. Mara Pălii a absolvit Școala Gimnazială nr. 11 ca șefă de promoție şi este handbalistă la clubul lui George Tăutu, Alpha Oradea. O vreme a stat în poartă, iar apoi, deși antrenorii au considerat că are potențial pentru a fi un portar bun, a cerut să joace pe teren. „Cred că pozițiile de inter se potrivesc mai bine personalității mele. Mă simt în largul meu”, spune Mara. Adolescenta crede că între pasiunea ei pentru matematică, disciplină la care a obținut o mențiune la olimpiadă în clasa a VII-a, și necesitatea de a lua decizii rapid pe terenul de handbal există interconectivitate. Matematica și handbalul merg mână în mână, din perspectiva ei. „Mara a progresat foarte mult în acest an. Nu a lipsit de la nici un meci atât de la junioare III, cât și de la junioare II. A demonstrat că poate fi un lider și că a fi bun la învățătură merge mână în mână cu sportul de performanță. De altfel, avem și alte exemple în sprijinul acestei afirmații, atât în acest an, cât și în generațiile precedente”, a spus antrenorul George Tăutu.

Fotbalul are şi el un premiant, media 10 în anii de gimnaziu şi 10 la evaluare. Iannis Pop de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea face fotbal la grupa CSM Oradea; a evoluat pentru ACS CAO 1910 Oradea în campionatul Ligii a IV-a juniori şi în Liga Elitelor U15. „Iannis este un copil foarte ambiţios şi harnic. Munceşte mult şi îşi doreşte în fiecare zi mai mult. Ştim că învaţă foarte bine şi ne bucurăm de performanţa lui şcolară. Este o dovadă că sportul şi învăţătura merg mână în mână”, ne-a declarat antrenorul Sorin Adrian Todea.

De 10 la Evaluarea Naţională a fost şi Ștefan Abrudan (CN „Emanuil Gojdu”), care în 2017 a devenit vicecampion naţional la baschet cu echipa CSŞ LPS Bihorul U13 (antrenori Alin Cureș și Ana Maria Mesaros), dar a renunțat la acest sport în urmă cu un an și jumătate. „Ștefan este un copil foarte bun, era talentat și la baschet, dar s-a lăsat, din motive pe care nu le cunosc. Mă bucur pentru rezultatele sale de la școală”, ne-a declarat Alin Cureş.

Psihologul sportiv Alin Puşcău consideră că sportul şi cartea sunt complementare. „Sportul şi învăţătura nu se exclud. Dimpotrivă, sunt complementare. Sportul ajută elevul să înveţe mai bine, iar educaţia ajută sportivul să aibă rezultate superioare. Indiferent de sportul practicat, acesta se joacă cu cap. Mâna şi piciorul sunt doar instrumente care acţionează în funcţie de cum gândeşti”, ne-a declarat Alin Puşcău.