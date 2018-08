Bihorul, pus în valoare de fotografi

Fotografi profesioniști din țară și din străinătate vor sosi, în perioada următoare, în județul nostru. Aceștia vor participa la prima ediție a taberei de fotografie „Discover Bihor”, care va avea loc în perioada 3-9 august.

Evenimentul este organizat de Varadinum Foto Club, International Union of Photographers, Agenția de Management al Destinației Bihor și Consiliul Județean Bihor. Organizatorii pun la dispoziția celor interesați de eveniment 10 locuri.

Participanții la tabără vor deveni, prin intermediul fotografiilor ce vor fi expuse în diferite localități din țară și din străinătate, adevărați ambasadori ai frumuseților Bihorului.

„Bihorul are un mare potențial turistic, obiectivele sale de interes variind și acoperind o largă paletă (biserici de lemn, monumente de patrimoniu, peisaje, rezervații naturale, muzee etc.). Am propus această tabără de fotografie pentru valorificarea acestor obiective, pentru promovarea lor dincolo de granițele județului. Județul nostru are nevoie de promovare, inclusiv prin expoziții de fotografie sau prin evenimente menite să aducă în zonă fotografi amatori și profesioniști, care prin activitatea lor să ducă mai departe «imaginea vizuală» a zonei Crișanei”, este argumentul pe care artistul fotograf Ovi D. Pop, președintele Varadinum Foto Club, îl are la baza organizării acestei tabere.