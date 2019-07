Bihorul rămâne fără echipă în Liga 2!

Inevitabilul s-a produs! După CF Liberty şi FC Bihor, a venit rândul Luceafărului Oradea să dispară de pe harta ligii a doua. La doi ani distanţă în care finanţarea Luceafărului Oradea a venit de la Târgu Jiu, echipa de Liga a II-a nu va mai continua să joace la Sânmartin.

A fost nevoie de oameni de afaceri din afara judeţului, ca fotbalul din Bihor să mai existe o perioadă. Trist pentru un judeţ cu tradiţia fotbalistică a Bihorului!

„După doi ani în care am finanţat Luceafărul, am decis să retragem echipa din Liga a II-a, din cauza faptului că nu am mai avut resurse financiare suficiente. În 2017 am preluat un club aproape desfiinţat, i-am asigurat finanţarea şi ne-am clasat în fiecare an pe locul 8. Nu am plecat până acum pentru că am tot sperat ca autorităţile locale să vină alături de noi, pentru că nu e uşor să susţii o echipă în Liga a II-a . În toată această perioadă am depus adrese la Consiliul Local şi la Consiliul Judeţean. Am sperat, am aşteptat, însă nu ne-au oferit niciun sprijin. Când am dorit să jucăm aul trecut cu Astra în Cupa României pe Stadionul Iuliu Bodola am fost refuzaţi. Echipa Luceafărul va continua în Liga a III-a la Sânmartin, iar jucătorilor care doresc le-am oferit posibilitatea să continue în eşalonul doi”, ne-a declarat Lucia Vladimirescu, preşedintele clubului.