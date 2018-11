Bijuterii de poveste lucrate manual

Cercei statement inediți, realizați din perluțe cehești, cristale în montură și mărgele Miyuki, flowers earring realizate din cristale Swarovski, perle Swarovski, cristale în montura Swarovski, flori din voal realizate manual, diademe coborâte parcă din paginile cărților de basm.

Daniela Petruța face parte din categoria acelor oameni fericiți care împletesc pasiunea cu viața de zi cu zi.

„Ca fiecare dintre noi, încă din copilărie am avut vise și dorințe. Una dintre aceste dorințe s-a materializat acum 5 ani, când am pus prima pată de culoare pe pânză. Ușor, ușor, dorința s-a transformat în pasiune, permițându-mi să-mi dezvolt creativitatea și atracția pentru frumos. De la pictura în ulei, am ajuns la mânuirea cu măiestrie a perlelor, pietrelor și a materialelor; împletindu-se armonios, dau forme minunate, care încântă privirile – acestea sunt bijuteriile handmade. Fiecare creație conține o particică din sufletul și trăirile mele, atunci când le concep. Totul a pornit dintr-o joacă, atunci când o prietenă m-a rugat să îi creez o piesă, pe care dorea să o poarte la un eveniment, vrând ceva deosebit, autentic. Atunci am luat acest lucru ca pe o provocare; eu, care mânuiam pensula, trebuie acum să-mi revărs creativitatea pe un alt tip de suport, ca să prindă un alt contur. Rezultatul a fost surprinzător, iar reacția prietenei mele pe măsură”, a explicat Daniela Petruța.

„De când am început să creez tot mai multe bijuterii, în toți acești ani, am parcurs un drum plin de schimbări, de obstacole, știam că voi învăța ceva nou cu fiecare ocazie, dar ce nu știam în sinea mea e că pe toate acestea le leagă ceva. Inițial nu știam sigur la ce să mă raportez, la ce anume să mă gândesc, dar având această întrebare în minte nenumărate zile, am ajuns la concluzia că toate aceste creații, indiferent că sunt piese vestimentare, bijuterii sau obiecte decorative, au la bază «Arta de a fi!». A fi prezent, a fi deschis, a fi bun, a crede în forțele proprii și mai ales în creațiile tale”, spune artista.

Participând la evenimente, datorită muncii sale migăloase, Daniela a ajuns să fie atentă la fiecare detaliu și mai ales la aspectele cele mai importante din viața ei, acordându-le mai multă atenție.