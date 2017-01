Bilanț cu plus la jandarmi

În cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul IJJ Bihor, col. Petre Lung, comandantul unității, a precizat că „anul 2016 a fost un an plin de realizări, dar și anul organizărilor structurale, în sensul schimbărilor care au avut loc în cadrul Inspectoratului. În luna octombrie, colonelul Huluban, fostul comandant, s-a pensionat. Ca urmare, din funcția de prim-adjunct (11 ani), am fost numit la comanda unității (pe o perioadă de 6 luni – n.r.), iar alături de mine, din conducerea Inspectoratului mai fac parte col. Doru Jarca (prim-adjunct) și col. Adrian Câmpeanu (adjunct). A fost un an lipsit de evenimente grave, care să afecteze imaginea instituției, ceea ce ne bucură”.

Misiuni cu duiumul

Conform datelor prezentante în raportul de activitate pa anul 2016, prin activităţile desfăşurate de jandarmii bihoreni s-a ajuns la creșterea performanțelor activității operative: acțiuni de asigurare a ordinii și siguranței publice (932 misiuni); acțiuni de restabilire a ordinii publice (203); misiuni de menţinere a ordinii publice (4.848); acțiuni în cooperare cu Parchetul de pe lângă ICCJ, DNA și DGA Oradea, pentru efectuarea unor acte procedurale (3); misiuni în cooperare sau colaborare cu alte instituții (890); acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale; paza și protecția obiectivelor, bunurilor sau valorilor (826).



Fonduri insuficiente

În ceea ce privește creșterea performanței activităților de suport, jandarmii și-au mărit efectivul prin recrutare, selecţionare, încadrare şi promovare de personal. La această dată, Jandarmeria Bihor se laudă cu un procentaj de încadrare cu personal de 95,9%.

Conform datelor, fondurile alocate IJJ Bihor pentru anul 2016 au fost „insuficiente în raport cu necesarul pentru lucrările de reparaţii, dotarea cu scule și utilaje conform necesarului funcționării la parametri optimi”. În evaluare se mai arată că „cheltuielile efectuate au fost axate cu preponderenţă pentru plata utilităţilor (energie electrică, gaze naturale, apă potabilă, salubritate) şi s-au încadrat în normele prevăzute în programele logistice anuale aprobate de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române”. Referitor la lucrările de întreţinere şi reparaţii, acestea au fost efectuate în regie proprie. Valoarea lucrărilor efectuate în anul 2016 la clădirile unităţii a fost de 13.111 lei.

Dotări și echipamente

Referitor la dotarea cu echipamente de comunicaţii şi tehnologia informaţiei existente, IJJ Bihor este mulțumită, având în vedere că acestea asigură necesarul desfăşurării în condiţii optime a misiunilor specifice. „Prin fondurile alocate în acest an s-a reuşit achiziţionarea unor echipamente care au completat deficitul de echipamente, în special de tehnologia informaţiei și de comunicații”, se arată în raport.

Jandarmeria Bihor și-a tras și un autovehicul 8+1, un router, terminale mobile Tetra, radioreleu, stații de lucru, cameră video de exterior, cameră video speed dome. Toate acestea au costat Inspectoratul 222.990 de lei.

Pentru 2017, conducerea IJJ Bihor și-a propus creșterea performanței activităților operative și de suport.