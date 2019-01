Bilanțul ISU Bihor pe anul 2018: Peste 34 de intervenții pe zi și bunuri salvate în valoare de 75 milioane lei

Gărzile de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, împreună cu serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă ce funcţionează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv la nivelul operatorilor economici importanţi din judeţ, au intervenit în acest an la 12.562 misiuni înregistrate, 1.591 au fost intervenţii în situaţii de urgenţă altele decât cele medicale, 8.831 intervenţii ale echipajelor SMURD, respectiv 2.140 exerciţii şi recunoaşteri în teren, atingând o medie de 34,416 acţiuni pe zi.

În anul 2018 structurile operative ale inspectoratului au desfășurat și următoarele misiuni din categoria altor situații de urgență:

– 72 intervenţii la inundaţii;

– 47 misiuni de asanare și distrugere muniție neexplodată;

– 13 evenimente publice (asigurări evenimente, spectacole etc.)

– 106 alte situaţii.

Echipajele SMURD au înregistrat un total de 8831 de intervenţii, având o medie zilnică de 24 cazuri, în creștere cu cca. 3,5% față de anul 2017. Din totalul intervenţiilor echipajelor SMURD, 7643 au fost înregistrate pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă, 444 solicitări pentru asistenţă persoane, 201 cazuri pentru asigurarea personalului de intervenţie la incendii, 109 intervenţii pentru descarcerare, 34 intervenţii la incendii de vegetaţie şi altele, 12 cazuri de alte intervenţii.

De asemenea, în anul 2018 au fost desfășurate un număr de 1613 activități de control, în creștere cu 4% față de anul anterior. Pe timpul controalelor şi verificărilor desfăşurate în perioada de timp analizată, au fost constatate peste 10.000 de nereguli pe linia apărării împotriva incendiilor și a protecției civile. Dintre acestea, 3.350 au fost soluţionate pe timpul controlului, ceea ce reprezintă un procent de 31% din numărul total al acestora, dar au fost și aplicate peste 5.800 de sancțiuni contravenționale .

Pe timpul activităților s-au întocmit 695 procese verbale de contravenţie, în care s-au stabilit 954 amenzi contravenţionale în cuantum de 64.000 de euro, fonduri care au intrat la bugetul de stat.

Tot potrivit inspectorului șef al ISU „Crişana” Bihor, anul 2018 a fost încărcat cu foarte multe apeluri 112, peste 17.000, care s-au materializat în 10.422 de intervenții. Comparativ cu anul anterior, s-a constatat o creștere a numărului de apeluri cu aproximativ 28%.

„În zona de competență a inspectoratului am avut zilnic o medie de aproximativ 28 de intervenții, din care 24 au fost pe linia SMURD. Particular pe acest an se constată o scădere a numărului de incendii, cu aproximativ 16%, respectiv a incendiilor de vegetație uscată cu aproximativ 30%. Am avut și creșteri ale numărului de intervenții pentru asistență a persoanelor, respectiv participarea colegilor noștrii la asigurarea accidentelor rutiere. O proporție totală a numărului de intervenții la nivel județean ne arată următoarele cifre: incendiile – 21%, incendiile de vegetație uscată – 19%, asistența persoanelor – 12%, alte situații de urgență – 15%, asigurarea și supravegherea zonei 11%, alte intervenții totalizând 8%”, a explicat col. Caba Sorin Mihai.