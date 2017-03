Bilete mai scumpe la Ştrandul Ioşia şi la Zoo

Începând cu data de 1 martie 2017, amatorii de băi în Ştrandul Ioşia vor scoate din buzunar mai mulţi bani pentru un bilet. Astfel, un bilet de intrare pentru adulţi va costa 14 lei, în loc de 12 lei. Copiii, elevii, studenţii la zi, pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi vor plăti 7 lei, față de 6 lei, cât a fost anterior.

Abonamentul nominal pentru adulţi cu 25 de intrări într-o perioadă de 60 de zile s-a scumpit cu 12,5%, de la 160 de lei la 180 de lei. Abonamentul pentru copii, elevi, studenţi la zi şi pensionari costă 90 de lei.

Biletul pentru familie (doi adulţi şi un copil cu vârsta sub 14 ani) costă 28 de lei, iar biletul de familie formată dintr-un adult şi un copil sub 14 ani costă 17 lei. Pentru grupurile formate din minim 15 persoane adulte biletul va costa 12 lei/persoană, iar pentru grupurile formate din copii, elevi, studenţi la zi, pensionari şi persoane cu dizabilităţi – 6 lei. Copiii cu vârsta sub trei ani au accesul gratuit în ştrand.

Cei care vor să închirieze terenul de tenis vor plăti 20 de lei pe zi. Persoanele care doresc să concesioneze teren în incinta Ştrandului Ioşia vor scoate din buzunar 50 de lei/mp/lună.

Biletele de intrare la Aquaparkul Nymphaea rămân neschimbate.

Mai scump la Zoo

Şi tarifele de intrare la Grădina Zoologică au fost mărite începând cu data de 1 martie 2017. Astfel, adulţii vor plăti un bilet cu 14 lei, în timp ce copiii, elevii, studenţii la zi, pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi vor fi taxaţi cu 7 lei. Biletul de familie (doi adulţi şi un copil sub 14 ani) va costa 28 de lei, iar biletul de familie formată dintr-un adult şi un copil sub 14 ani – 17 lei.

Adulţii care intră în grupuri de cel puţin 15 persoane vor plăti 12 lei, iar copiii, elevii, studenţii, pensionarii şi persoanele cu duzabilităţi – 6 lei. Au acces gratuit copiii cu vârsta sub trei ani şi persoanele cu vârsta peste 75 de ani.

Aceste tarife au fost aprobate de Consiliul Local Oradea în şedinţa din luna ianuarie 2017.