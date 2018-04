Blue Air leagă Oradea de Europa, cu escală

Prezentă recent la Oradea, reprezentanta Blue Air, Simona Metea, sublinia că acest operator aerian nu este low-cost, ci smart-fly. „În 13 ani de operare am transportat peste 21 milioane de pasageri. Am înconjurat Pământul de 6.762 de ori, dar mai e mult până departe. Blue Air nu este o companie aeriană low-cost, ci e smart-fly. Ceea ce înseamnă o zonă hibrid, între low-cost și legacy carrier. Păstrăm garanția unui preț corect. Nu este cel mai mic, dar sunt tarife sustenabile și corecte și ne asumăm acest deziderat în ideea unor servicii cu grad sporit de confort pentru pasageri”, precizează Metea.

Blue Air subliniază că oferă conexiuni smart. Ce înseamnă aceasta pentru Aeroportul Internațional Oradea (OMR)? Că aeroporturile de destinație sunt, pe cât posibil, aeroporturi municipale, nu aflate la distanță de oraș. Dă exemplul Barcelonei, al Bruxelles-ului sau al Romei.

„La Londra, Heathrow este cvasi-imposibil. De aceea operăm pe Luton”, precizează Metea. Sunt speranțe mari că Oradea va fi din nou legată de Londra, din toamnă, cu Blue Air. Ryanair a suspendat cursa de Stansted încă de la finalul lunii mai.

Între timp, revin cursele de două ori pe zi spre București, de la Oradea, pentru sezonul de vară.

De asemenea, până să anunțe curse externe cu legătură directă de la Oradea, Blue Air încearcă să vândă zborurile externe cu escală pe Otopeni. „Este vorba despre o conexiune garantată, cu bagaj înregistrat la Oradea și preluat la destinație”, precizează Metea, care dă exemplul unor conexiuni, pe care le califică drept foarte bune: spre Tel Aviv, Madrid, Barcelona sau Florența.

RUTE VIA OTOPENI

JB & BIHON a verificat conexiunile internaționale indicate drept bune de Blue Air, de la Oradea, cu escală pe București Otopeni (OTP). Iată ce am găsit, pentru anumite zile, cu prețurile de rigoare (prețul afișat este per pasager, cu bagaj de mână inclus – 10 kg, gustare și băutură în avion):

Duminică, 10 iunie, Oradea (OMR) 17:30-21:20 Tel Aviv (TLV), 622 de lei, cu escală de o oră la București. Zborul retur este problematic, conexiunea fiind mult mai proastă și necesitând, în dese rânduri, o noapte pierdută pe Otopeni.

Luni, 11 iunie, OMR 8:45-17:50 Madrid (MAD), 441 lei, cu cinci ore escală.

Vineri, 15 iunie, MAD 10:45-20:30 OMR, 662 lei, cu patru ore escală.

Luni, 11 iunie, OMR 08:45-12:00 Florența (FLR), 441 lei, cu o oră escală.

Luni, 18 iunie, FLR 12:50-20:30 OMR, 481 lei, cu escală de 3 ore și jumătate.

Luni, 11 iunie, OMR 08:45-18:45 Barcelona (BCN), 622 lei, cu escală de 6 ore și 45 de minute.

Vineri, 15 iunie, BCN 11:10-20:30 OMR, 662 lei, cu escală de 4 ore.

Miercuri, 13 iunie, OMR 08:45-18:45 Larnaca (LCA), 421 lei, cu escală de 6 ore și 45 min.

Miercuri, 20 iunie, LCA 12:40-20:30 OMR, 481 lei, cu escală de 4 ore și jumătate.