Blue Air vine cu frâna de mâna trasă

Blue Air anunță că din această toamnă va opera zboruri de pe Aeroportul Internațional Oradea. Și că iau serios în calcul opțiunea de a-și face o bază la Oradea. Adică un avion din flota de 30 de aeronave Boeing ale Blue Air să aibă domiciliul la Oradea. Vor fi două sau trei destinații externe directe operate de Blue Air de la Oradea, după 25 octombrie 2018, anunță operatorul. Directorul comercial Tudor Constantinescu indică ca destinații viitoare Marea Britanie, „zona germanofonă” și, posibil, „coasta Mediteranei”.

Până aici, toate bune. Doar că președintele CJ, Pasztor Sandor, și reprezentanții Blue Air, directorul general Răcaru și cel comercial au ținut o conferință de presă în care, practic, nu au anunțat oficial nicio destinație! Doar au confirmat cele scrise de JURNAL BIHOREAN & BIHON în ultimele săptămâni, și anume că Blue Air va zbura de la Oradea, după ce Ryanair va pleca.

„Zona germanofonă” ar putea fi Germania sau unul dintre orașele aflate în Benelux, în condițiile în care Ryanair tocmai a anulat cursa de Dusseldorf, de pe granița cu Olanda. De asemenea, „coasta Mediteranei” ar putea fi Barcelona – aeroportul El Prat, acolo unde Blue Air zboară deja, de pe Otopeni.

Atât Răcaru, cât și Constantinescu au subliniat potențialul Aeroportului din Oradea, arătând cum într-un an s-a dublat frecvența zborurilor Blue Air de aici spre București și Constanța. „Există trafic în Oradea și trebuie să ne aplecăm asupra dezvoltării prezenței Blue Air în Oradea. Interesul nostru s-a întâlnit cu cel al Consiliului Județean și al Aeroportului Oradea. Am primit asigurări de cooperare și oferte foarte avantajoase”, declară Constantinescu, precizând că deschiderea găsită la Oradea au determinat Blue Air să-și schimbe strategia de dezvoltare, orientată către aeroporturile din afara țării. Așa se face că, din cele nouă baze operaționale ale sale, Blue Air are acum patru situate în afara țării, la Liverpool, Torino, Alghero (Sardinia) și Larnaca (Cipru), în condițiile în care, de la 1,2 milioane de pasageri transportați, la nivelul anului 2013, în 2017 a ajuns la peste 5 milioane.

Studii prelungite…

Cu toate acestea, Blue Air nu vrea încă să anunțe dacă va zbura de la Oradea spre Londra, spre Munchen sau spre Barcelona. În Marea Britanie, Blue Air mai zboară spre Liverpool și Birmingham. În „zona germanofonă”, la Munchen, Stuttgart, Hamburg, Koln și Bruxelles. Spre Spania, alături de Barcelona, Blue Air mai are pe hartă Madrid, Valencia și Castellon.

„Suntem la nivel de studiu de fezabilitate. Ne gândim la milioane de euro investiție efectivă. Trebuie să fim siguri că ceea ce deschidem ca rută va avea suport din perspectiva pieței. Altfel, sunt doar părți de marketing care se sting. Ne aplecăm serios, ne uităm la rute către Marea Britanie, către zona germanofonă. Studiem mai multe aeroporturi. Până la sfârșitul lunii iunie vom publica orarul de iarnă, deoarece construim operarea pentru perioada de iarnă a anului 2018 – începutul lui 2019. Dezvoltarea de la Oradea va fi parte din noul orar”, declară Tudor Constantinescu, adăugând că „studiem și posibilitatea deschiderii unei baze operaționale și a amplasării unui avion la Oradea”.

Directorul general Blue Air, Gheorghe Răcaru, precizează că Blue Air va anunța noul său orar de toamnă – iarnă cel târziu într-o lună. Așadar, tot atunci se vor cunoaște și noile destinații Blue Air de la Oradea.

„Aveți încredere”

„De obicei nu se anunță curse noi pe orarul de iarnă, deoarece cele mai proaste luni sunt noiembrie, februarie și parțial martie. Acesta este motivul pentru care nu se prea lansează curse în programele de iarnă. Dar aveți încredere în noi”, cere directorul general Răcaru, asigurând că Oradea face parte din planurile Blue Air, începând din toamnă. Adică atunci când Ryanair foarte probabil va pleca, după cum a anunțat.

Președintele Pasztor a confirmat faptul că, deschizând noi destinații externe de la Oradea, Blue Air va beneficia, la rându-i, de tarifele reduse ale Aeroportului Oradea, prin schema ex-ante de care beneficiază și Ryanair.

Totodată, împreună cu Primăria, prin APTOR, CJ Bihor, prin AMD Bihor va promova noile destinații aeriene, împreună cu Blue Air.

În privința prețului biletelor, acesta va fi același pe care acest operator aerian le practică în prezent. Cu această ocazie, Pasztor a subliniat că, după părerea sa, cursele cu 4,99 sau 9,99 euro biletul vor dispărea. Aluzie, desigur, la prețurile practicate de Ryanair. Cu toate acestea, este de așteptat ca Blue Air să țină cont de reducerile care i se fac de către Consiliul Județean Bihor și Aeroportul Oradea, pentru ca biletele sale să devină atractive pentru toate buzunarele. Pasztor: „Vom aplica schema ex-ante, conform legii. Blue Air va beneficia, chiar dorim să beneficieze Blue Air de aceste taxe reduse, ca să putem eficientiza cursele. Noi așa vedem, că pe destinațiile discutate ies socotelile. Credem că pe acele două – trei destinații pe care le discutăm vom reuși să avem o capacitate destul de ridicată”.

Rămâne, în continuare, de văzut…

Terminalul nou, în grafic

Investiția în terminalul nou de la Aeroport progresează. Se ivește scheletul metalic. Pentru acest obiectiv, pe lângă banii de la Guvern, Aeroportul a contractat și un credit de 6,7 milioane de lei, pe 10 ani, cu termen de grație de 3 ani de la finalizarea investiției. Investiția se cifrează la 6 milioane de euro.