Bolnavii periculoşi, internaţi pe Cod penal la Ştei, mai mulţi decât capacitatea. Se cere clădire nouă

Potrivit DSP Bihor, în Bihor sunt următoarele unitāţi care au în grijă bolnavi psihic periculoşi: Spitalul de Psihiatrie şi Māsuri de Soguranţā de la Ştei, singura unitate de profil din Bihor care aparține direct de Ministerul Sānătāții, Spitalul de Psihiatrie şi Unitatea Medico-Socială de la Nucet, care aparţin de Consiliul Județean Bihor si Spitalul de Psihiatrie Oradea, aflat sub tutela Primāriei Oradea.

Potrivit dr. Daniela Rahotă, doar la Psihiatrie Ştei (unde sunt internaţi oameni condamnaţi, pe Codul de procedură penală, pentru infracţiuni grave ce nu au discernāmânt) e supra-aglomeraţie, circa 20-30 de bolnavi psihic periculoşi fiind internați peste capacitatea acestei unităţi.

Dr. Rahotā a transmis că la Ştei s-a fācut un studiu de fezabilitate pentru construcţia unei clādiri noi care sā permită internarea mai multor bolnavi psihic periculoşi. „Acolo trebuie o derogare pentru capacitatea spitalului fiindcă su t mai mulţi internaţi decât numărul maxim pentru care e autorizat spitalul. Dar situaţia se cunoaşte la Bucureşti”, a spus dr. Rahotă, amintind că spitalul de la Ştei e coordonat direct de Ministerul Sănātāții.

Şi la camera de gardă de la Spitalul Marghita e un compartiment de psihiatrie, dar nici acolo nu ar fi deficit de personal şi deci bolnavi nesuoeavegheaţi. Cu toate acestea, azi, DSP a transmis că a trimis adrese la toate unitățile sanitare ce trateazā bolnavi psihic, prin care solicitā situaţia actualizatā a personalului şi alte date ce privesc siguranța celor internaţi şi celor angajaţi acolo.

Ec. Foncea Dacian, manager la Spitalul Curteanu, care are secții de psihiatrie (dar nu de maximā siguranțā): „La psihiatrie am prioritizat personalul si este pe un normativ mai mare decat media spitalului. Nu poate fi vorba de deficit de personal, posturile ocupate sunt peste nivelul mediu, spre maxim: 19 asistente pe 60 de paturi in sectia II – unde s-a intamplat incidentul absurd de vineri dimineata”.